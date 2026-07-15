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CdM 2026 : L'Argentine renverse l'Angleterre et défiera l'Espagne en finale

Mondial 202615 juil. , 23:03
parHadrien Rivayrand
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Demi-finale de la Coupe du monde 2026
Atlanta
L'Argentine bat l'Angleterre : 2 buts à 1
But pour l'Angleterre : Gordon (55e)
Buts pour l'Argentine : Fernandez (85e) et Lautaro Martinez (90e+2)
Ce mercredi, en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’Angleterre affrontait l’Argentine. Et le suspense n’a pas manqué dans cette affiche toujours aussi particulière qui a vu l'Albiceleste encore s'en sortir.
L’Angleterre et l’Argentine ont offert un très beau spectacle aux supporters ce mercredi. Les Three Lions ont d’abord eu du mal à répondre à l’intensité physique imposée par les champions du monde. Les hommes de Thomas Tuchel ont ensuite progressivement pris le contrôle des débats et ont ouvert le score au début de la seconde période grâce à Anthony Gordon, parfaitement servi par Morgan Rogers. Une réalisation qui a récompensé la montée en puissance des Anglais après une première période plutôt fermée.
Mais l’Albiceleste n’avait pas dit son dernier mot. Les Argentins ont rapidement repris l’initiative, d’autant que Thomas Tuchel avait demandé à ses joueurs de reculer afin de préserver leur avantage. À un quart d’heure du terme, Alexis Mac Allister a bien cru égaliser, mais sa tête a heurté le poteau après un centre précis de Rodrigo De Paul. Dix minutes plus tard, Enzo Fernández a vu sa magnifique frappe être repoussée par Jordan Pickford. Une première alerte avant la délivrance : quelques secondes plus tard, le milieu de terrain de Chelsea a finalement trouvé la faille d'une superbe frappe du droit sur un service de Leo Messi.
Galvanisée par cette égalisation, l’Argentine a continué à pousser pour arracher la victoire face à une Angleterre de plus en plus prudente et repliée dans son camp. Les hommes de Lionel Scaloni ont multiplié les offensives dans les dernières minutes, tandis que les Three Lions cherchaient avant tout à résister et à emmener la rencontre en prolongation. La fin de match s’annonçait alors particulièrement intense entre les deux formations. Et à ce petit jeu, c'est encore une fois l'Argentine qui s'en est sortie avec un but dans le temps additionnel de Lautaro Martinez, juste après un poteau (encore) de Mac Allister. A noter que Leo Messi a claqué les deux passes décisives pour l'Albiceleste.
L'Argentine passe donc en finale pour la deuxième édition de suite et défendra son titre face à l'Espagne dimanche prochain. Un succès finalement méritée pour l'équipe la plus joueuse.
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