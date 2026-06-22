Malang Sarr à l'OM, la supercherie démasquée

L’OM devra se montrer malin cet été sur le marché des transferts. Malang Sarr serait notamment visé par le club phocéen, même si rien n’est encore clair dans ce dossier pour le moment.

À Marseille, on attend avec impatience et humilité le verdict de la DNCG, qui devrait intervenir ce mardi. Ensuite, l’ OM pourra enfin passer la seconde sur son mercato estival. Déjà, plusieurs noms circulent pour venir renforcer l’effectif phocéen. On a notamment évoqué Malang Sarr, en fin de contrat avec le RC Lens, qui pourrait être une belle opportunité pour l’Olympique de Marseille. À 27 ans, le défenseur français pourrait venir apporter son expérience à un OM qui en aura bien besoin la saison prochaine. Mais l’arrivée du natif de Nice reste encore très incertaine. Ce n’est pas Romain Canuti qui dira le contraire.

Malang Sarr à l'OM, c'est bidon ?

Via un post sur X, le journaliste a en effet rappelé l’état de la situation pour l'OM et ses défenseurs : « Malang Sarr à l’OM, c’est pour l’instant un gros fantasme. S’il y a bien un profil dont l’OM n’a pas forcément besoin, c’est un défenseur central gaucher (trois déjà dans l’effectif). Et vu les exigences salariales… (il est libre, mais ce n’est pas forcément compatible avec l’OM actuel). »

Malang Sarr sort d’une saison impressionnante sous les couleurs du RC Lens, avec lequel il a notamment remporté la Coupe de France. Le joueur sait que de belles propositions peuvent lui être faites, notamment sur le plan salarial. L’OM étant dans le flou le plus complet et devant limiter ses dépenses, pourrait donc changer son fusil d’épaule et s’intéresser à d’autres profils moins onéreux. Les Phocéens souhaitent notamment miser sur l’arrivée de jeunes joueurs capables d’apporter sur la durée et qui ont encore tout à prouver au plus haut niveau.