ICONSPORT_283252_0434
Malang Sarr

Malang Sarr à l'OM, la supercherie démasquée

OM22 juin , 15:00
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM devra se montrer malin cet été sur le marché des transferts. Malang Sarr serait notamment visé par le club phocéen, même si rien n’est encore clair dans ce dossier pour le moment.
À Marseille, on attend avec impatience et humilité le verdict de la DNCG, qui devrait intervenir ce mardi. Ensuite, l’OM pourra enfin passer la seconde sur son mercato estival. Déjà, plusieurs noms circulent pour venir renforcer l’effectif phocéen. On a notamment évoqué Malang Sarr, en fin de contrat avec le RC Lens, qui pourrait être une belle opportunité pour l’Olympique de Marseille. À 27 ans, le défenseur français pourrait venir apporter son expérience à un OM qui en aura bien besoin la saison prochaine. Mais l’arrivée du natif de Nice reste encore très incertaine. Ce n’est pas Romain Canuti qui dira le contraire.

Malang Sarr à l'OM, c'est bidon ? 

Via un post sur X, le journaliste a en effet rappelé l’état de la situation pour l'OM et ses défenseurs : « Malang Sarr à l’OM, c’est pour l’instant un gros fantasme. S’il y a bien un profil dont l’OM n’a pas forcément besoin, c’est un défenseur central gaucher (trois déjà dans l’effectif). Et vu les exigences salariales… (il est libre, mais ce n’est pas forcément compatible avec l’OM actuel). »

Lire aussi

L'OM lui fait honte, Stéphane Richard interpelléL'OM lui fait honte, Stéphane Richard interpellé
Malang Sarr sort d’une saison impressionnante sous les couleurs du RC Lens, avec lequel il a notamment remporté la Coupe de France. Le joueur sait que de belles propositions peuvent lui être faites, notamment sur le plan salarial. L’OM étant dans le flou le plus complet et devant limiter ses dépenses, pourrait donc changer son fusil d’épaule et s’intéresser à d’autres profils moins onéreux. Les Phocéens souhaitent notamment miser sur l’arrivée de jeunes joueurs capables d’apporter sur la durée et qui ont encore tout à prouver au plus haut niveau.
Articles Recommandés
ICONSPORT 271641 0083
TV

France Pierron de retour mardi sur la chaîne L'Equipe ?

ICONSPORT 087664 0371
Mondial 2026

La FIFA refuse de décaler France-Irak malgré les menaces

ICONSPORT_271304_0161
ASSE

Son départ est bouclé, l'ASSE perd sa star

Greenwood ICONSPORT_280510_0106 (1)
OM

OM : L'affaire Greenwood menace le transfert

Fil Info

22 juin , 14:30
France Pierron de retour mardi sur la chaîne L'Equipe ?
22 juin , 14:00
La FIFA refuse de décaler France-Irak malgré les menaces
22 juin , 13:30
Son départ est bouclé, l'ASSE perd sa star
22 juin , 13:00
OM : L'affaire Greenwood menace le transfert
22 juin , 12:56
Belgique : Rudi Garcia a déjà le seum
22 juin , 12:40
L'OL a 24 heures pour finaliser sa vente
22 juin , 12:20
PSG : Un crack australien à 12 ME, Paris déjà attaqué
22 juin , 12:00
L'OM propose 20ME pour Lucas Da Cunha, Côme a répondu
22 juin , 11:33
TV : France - Irak, à quelle heure et sur quelles chaines ?

Derniers commentaires

PSG : Lee Kang-In s'en va, Paris récupère 30 ME

Akliouche a sa place

La FIFA refuse de décaler France-Irak malgré les menaces

"l'équipe type". Tchouaméni qui joue vers l'arrière, Koundé qui ne met pas un pied devant l'autre, la ligne d'attaque à revoir.

Belgique : Rudi Garcia a déjà le seum

bref ca reste la plus grosse occasion d'ailleurs la belgique a plus de XG que l'iran c'etait pas un cafouillage passe de de bruyne le def qui empeche lukaku de reprendre un autre belges frappe et gros arret du gardien

Belgique : Rudi Garcia a déjà le seum

Non, puisque je l'ai décrite. L'action belge la plus nette, a été le cafouillage dans les 5 mètres iraniens, mais à aucun moment c'était une frappe nette.

OM : L'affaire Greenwood menace le transfert

Y'a que les Marseillais pour faire d'un violeur une icône. Partout où il ira ce joueur sera non grata

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading