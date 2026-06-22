L'OM lui fait honte, Stéphane Richard interpellé

L'OM sort d'une saison qui a été pour le moins chaotique, et il est évident que Frank McCourt est déterminé à ramener un peu de calme dans la gestion du club phocéen. Le maire de Marseille lance déjà un appel au nouveau président.

L'Olympique de Marseille s'apprête à vivre une semaine décisive puisque les dirigeants sont attendus devant la DNCG pour défendre leur cause. Mais, au moment où Stéphane Richard s'apprête à passer devant les gendarmes financiers du football, il se prend un énorme coup de pression de la part du maire de Marseille. En effet, invité de BFM Marseille, Benoît Payan a clairement demandé au successeur de Pablo Longoria de ramener l'OM dans des eaux plus calmes sur le plan financier, mais surtout vers les sommets sur le plan sportif. Le maire en a marre de voir que les résultats de l'Olympique de Marseille et surtout sa gestion fassent rigoler tout le monde, si l'on fait évidemment exception des supporters phocéens.

L'OM ne doit plus nous faire honte - Benoit Payan, maire de Marseille

Pour Benoît Payan, l'arrivée de l'ancien patron d'Orange aux commandes de l'OM est l'occasion de tout remettre à plat et de relancer Marseille sur de bons rails. « On a connu une saison difficile, on pourrait dire autrement mais on va rester courtois. Le président Richard prend la présidence de l’OM dans des circonstances difficiles et c’est très courageux de sa part. C’est un challenge pour lui, car il n’a plus rien à prouver. L’actionnaire va devoir faire un gros effort, et il doit tout réorganiser, a d’abord lancé le maire de Marseille, avant de s’attaquer au sujet qui fâche, le sportif. Il va falloir avoir une équipe, l’année prochaine, qui soit rapidement performante. Et en tout cas qui ne nous fasse plus honte, et qui soit constante. On avait eu un beau début de saison (...) A un moment donné, il y a eu une fracture au club. Et elle a été mal gérée. »

McCourt vendeur ? Silence radio

Réélu à son poste de maire de Marseille il y a quelques mois, Benoît Payan n'a toutefois pas évoqué un sujet qui fait parler les supporters de l'OM, à savoir la venue d'un nouvel investisseur pour aider Frank McCourt. Il est vrai que l'homme d'affaires américain injecte toujours plus dans les caisses de l'Olympique de Marseille et que forcément cela fait mécaniquement monter le prix d'une éventuelle vente ou d'une entrée dans le capital du club.