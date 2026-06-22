Benoît Payan en demande plus à l'OM

L'OM lui fait honte, Stéphane Richard interpellé

OM22 juin , 10:30
parClaude Dautel
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L'OM sort d'une saison qui a été pour le moins chaotique, et il est évident que Frank McCourt est déterminé à ramener un peu de calme dans la gestion du club phocéen. Le maire de Marseille lance déjà un appel au nouveau président.
L'Olympique de Marseille s'apprête à vivre une semaine décisive puisque les dirigeants sont attendus devant la DNCG pour défendre leur cause. Mais, au moment où Stéphane Richard s'apprête à passer devant les gendarmes financiers du football, il se prend un énorme coup de pression de la part du maire de Marseille. En effet, invité de BFM Marseille, Benoît Payan a clairement demandé au successeur de Pablo Longoria de ramener l'OM dans des eaux plus calmes sur le plan financier, mais surtout vers les sommets sur le plan sportif. Le maire en a marre de voir que les résultats de l'Olympique de Marseille et surtout sa gestion fassent rigoler tout le monde, si l'on fait évidemment exception des supporters phocéens.
L'OM ne doit plus nous faire honte
- Benoit Payan, maire de Marseille
Pour Benoît Payan, l'arrivée de l'ancien patron d'Orange aux commandes de l'OM est l'occasion de tout remettre à plat et de relancer Marseille sur de bons rails. « On a connu une saison difficile, on pourrait dire autrement mais on va rester courtois. Le président Richard prend la présidence de l’OM dans des circonstances difficiles et c’est très courageux de sa part. C’est un challenge pour lui, car il n’a plus rien à prouver. L’actionnaire va devoir faire un gros effort, et il doit tout réorganiser, a d’abord lancé le maire de Marseille, avant de s’attaquer au sujet qui fâche, le sportif. Il va falloir avoir une équipe, l’année prochaine, qui soit rapidement performante. Et en tout cas qui ne nous fasse plus honte, et qui soit constante. On avait eu un beau début de saison (...) A un moment donné, il y a eu une fracture au club. Et elle a été mal gérée. »

McCourt vendeur ? Silence radio

Réélu à son poste de maire de Marseille il y a quelques mois, Benoît Payan n'a toutefois pas évoqué un sujet qui fait parler les supporters de l'OM, à savoir la venue d'un nouvel investisseur pour aider Frank McCourt. Il est vrai que l'homme d'affaires américain injecte toujours plus dans les caisses de l'Olympique de Marseille et que forcément cela fait mécaniquement monter le prix d'une éventuelle vente ou d'une entrée dans le capital du club.

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Derniers commentaires

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ah l insulte. la reponse des grands penseurs ou des petites couilles cachés derriere leur ecran, au fond de leur chambre d HLM. kassos

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mais on le sait, les minorité sont tjs les plus virulante...comme pour justifier leur connerie plus fort que tout le monde... Cette pauvre conne est nulle et ouaih elle merite de se faire virer, ca aurait été un homme, il le serais deja !

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

la liberté d'expression ? elle est a la TV abruti, y a un minimum de tact a avoir t'es au courant ? Daniel Bravo qui a faillit se faire lourder parce qu'il faisait "une blague" ca te parle ? t'es au courant de la société d'aujourd'hui ou l'on peut plus rien dire ? Il suffit de voir le nombre de gens choqué par une telle prise de parole et l'enorme minorité qui trouve pas pas grave, comme toi....ca veut tout dire...

Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenant

C'est une blague , ce mec est nul ....

TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe

Cette France ( les 2 ) ? Suis pas daccord avec ses propos mais on est en URSS ou QUOI ???

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