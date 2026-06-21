OM : Marseille fonce sur un géant ukrainien

Contraint de mesurer ses dépenses, l’Olympique de Marseille ne pourra pas s’attaquer à ses cibles les plus onéreuses. Les Marseillais ont pourtant du mal à oublier Taras Mykhavko, le défenseur central du Dynamo Kiev dont le prix paraît totalement inaccessible.

Comme son prédécesseur Medhi Benatia, Grégory Lorenzi sera lui aussi confronté au chantier de la défense centrale. Des départs sont à prévoir dans ce secteur si l’on considère que Benjamin Pavard ne sera pas conservé suite à son prêt, et que Leonardo Balerdi fait partie des potentiels sacrifiés. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille doit enregistrer des ventes d’ici la fin du mois de juin et l’Argentin représente une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif.

Reste à savoir comment le club phocéen compenserait ces sorties. Selon la presse turque, la direction olympienne n’a pas oublié Taras Mykhavko (21 ans). Le nom de l’Ukrainien était déjà apparu dans l’actualité marseillaise pendant la deuxième partie de saison. Quelques mois plus tard, l’Olympique de Marseille reste à l’affût pour le défenseur central du Dynamo Kiev qui ressemble pourtant à une cible hors de portée. Compte tenu de sa situation de crise, le cinquième de Ligue 1 ne pourra pas se permettre de conclure une grosse opération. C’est pourtant ce qui attend les clubs intéressés par Taras Mykhavko.

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En plus du pensionnaire du Vélodrome, Trabzonspor et Benfica sont également sur le coup. Une popularité dont le Dynamo Kiev tente de profiter pour négocier le meilleur deal possible. Alors que sa valeur est estimée à 10 millions d’euros, ses dirigeants aimeraient obtenir le double. Il faut dire que l’international ukrainien, qui a connu sa seule sélection contre l’équipe de France (0-4) en éliminatoires du Mondial 2026 en novembre dernier, est considéré comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs en Europe. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille.