Lune de miel terminée, tout Marseille lui tombe dessus

OM30 oct. , 11:40
parGuillaume Conte
Jugé coupable de ne pas avoir enfoncé la tête des Angevins sous l'eau quand il en avait l'occasion, Pierre-Emerick Aubameyang a vu les suiveurs de l'OM commencer à additions ses manqués qui font mal au club phocéen. 
Igor Paixao ? Amine Gouiri ? Pierre-Emerick Aubameyang ? Non, le meilleur buteur de l’OM en Ligue 1 cette saison après Mason Greenwood, est désormais un certain Robinio Vaz. Et encore, sans les pénaltys, l’Anglais serait au même niveau que l’attaquant français. Une réussite qui en dit long sur les qualités de l’ancien joueur du FC Sochaux, auteur d’un doublé retentissant contre Angers ce mercredi, même si cela n’a pas suffi pour permettre à l’OM de remporter. 
Si les louanges tombent logiquement sur l’attaquant de 18 ans, ce sont aussi les autres attaquants qui prennent cher au passage. Et notamment un Pierre-Emerick Aubameyang pas épargné par les supporters pour son occasion manquée en fin de seconde période, quand il aurait pu mettre l’OM à l’abri avant les derniers instants. 
Adulé à son arrivée à l’aéroport, très apprécié pour son début de saison, le Gabonais a vu les premières critiques sévères tomber des tribunes et sur les réseaux sociaux bien évidemment. Le Mistral tourne très vite en Provenance, et l’ancien joueur du Milan AC s’est vu rappeler qu’il se devait être plus efficace que cela. 
« Aubameyang d’ailleurs, il va falloir commencer à évoquer son manque d’efficacité dans des moments clés de ce début de saison. Madrid, Paris, Angers… », « Il met à côté le 2-1 au Bernabeau, il tir sur Chevalier contre Paris pour le 3-1 et puis  encore un raté énorme ce soir. Ça commence à faire beaucoup », « Combien de face à face importants a-t-il raté sur ses 2 ans ici ? Trop de points perdus « a cause » de ça », ont déploré des supporters marseillais qui comptent visiblement les occasions manquée par PEA. 

Même le consultant de Winamax Thomas Bonnavent, y est allé de son couplet sur le joueur de 36 ans, très utilisé par Roberto De Zerbi. Peut-être trop. « Je pense à Aubameyang… il a la balle du 3-1. Il livre des matchs trop insuffisants et ces ballons là il doit les mettre au fond. Et ça va coûter très cher à l’OM qui s’est embourbé dans une fin de match cul par terre », a livré le consultant sans pitié avec Aubameyang pour cette occasion manquée qui coûte visiblement la première place de la Ligue 1 aux yeux des suiveurs de l’OM. 
