Lune de miel terminée, tout Marseille lui tombe dessus

Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.
Eux ils envoient notre trio magique dans le rayon ventes.....sont vraiment très cons
Oui les vraies échéances arriveront en février-mars, il a le temps de se retaper
Bonne nouvelle ??? Vous êtes un peu tarés non ??
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Je pense à Aubameyang… il a la balle du 3-1. Il livre des matchs trop insuffisants et ces ballons là il doit les mettre au fond. Et ça va coûter très cher à l’OM qui s’est embourbé dans une fin de match cul par terre.