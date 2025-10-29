ICONSPORT_223182_0258

L'OM fixe son prix à 0 euro, personne ne veut de lui

OM29 oct. , 19:30
parCorentin Facy
Recruté par l’OM au Celta Vigo en août 2022 comme doublure de Pau Lopez, Ruben Blanco n’a pas marqué les esprits à Marseille, qui cherche toujours à se débarrasser du gardien espagnol… en vain.
Il y a un peu plus de trois ans, l’Olympique de Marseille déboursait 2 millions d’euros pour s’offrir Ruben Blanco en provenance du Celta Vigo. Le club phocéen a misé sur le gardien espagnol pour devenir la doublure de Pau Lopez, un duo qui a plutôt bien fonctionné, sans faire non plus des merveilles. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, Ruben Blanco a toutefois disparu de la circulation. Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange mais aussi Théo Vermot et Jelle Van Neck sont passés devant l’ancien joueur du Celta Vigo dans la hiérarchie des gardiens.
Une situation difficile à vivre pour l’ancien international espoirs espagnol, d’autant que l’OM fait son maximum pour s’en débarrasser. Ce que confirme le site Estadio Deportivo, qui nous apprend que l’Olympique de Marseille a proposé au Celta Vigo de récupérer Ruben Blanco, alors que le club espagnol était à la recherche d’un gardien lors du précédent mercato. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Pablo Longoria et Medhi Benatia n’étaient pas gourmands au niveau de l’indemnité de transfert en réclamant… zéro euro.

Ruben Blanco invendable à cause de son salaire

Ruben Blanco a été offert sur un plateau au Celta Vigo par les dirigeants de l’OM, mais le club évoluant en Liga a gentiment refusé la proposition. Un coup dur pour l’état-major marseillais, qui rêvait de se séparer d’un joueur devenu totalement inutile, mais qui pèse lourd dans la masse salariale du club. Et pour cause, aussi fou que cela puisse paraître, Ruben Blanco gagne près de 200.000 euros par mois dans la cité phocéenne. On comprend mieux pourquoi le Celta Vigo a refusé de le faire revenir, et cela même si Marseille ne réclamait aucune indemnité de transfert. Pour le natif de Mos en Espagne, il n’y a plus qu’à attendre la fin de la saison en encaissant tranquillement son salaire. En juin prochain en revanche, l’heure du départ aura sonné pour Ruben Blanco, dont le contrat sera arrivé à échéance.
