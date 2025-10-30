1 sur 10 : La Provence veut la peau de ce joueur

Douche froide pour l'OM, qui est passé en partie au travers de son match et a été puni par Angers. Plusieurs joueurs ont plombé l'équipe, mais un élément en particulier prend très cher dans la presse locale.

Ce mercredi à 21h00, la première place de la Ligue 1 tendait les bras à l’Olympique de Marseill e. Moins convaincant en championnat, le PSG venait de perdre deux points à Lorient, laissant une chance aux Provençaux de reprendre la tête en cas de victoire à domicile face à Angers. Une opportunité en or après le revers concédé à Lens quelques jours plus tôt.

Mais rien n’a fonctionné ou presque, et l’OM a concédé le nul 2-2 à domicile face à Angers. Si le SCO a égalisé au bout des arrêts de jeu, il avait aussi ouvert la marque dans une première période totalement ratée par les joueurs de Roberto De Zerbi. En grande difficulté avec sa défense malgré le recrutement copieux effectué cet été, l’entraineur italien avait décidé de changer ses batteries, donnant du temps de jeu à Egan Riley ou Murillo.

Le Panaméen n’aura joué que 45 minutes, se faisant sortir, comme Vermeeren et Angel Gomes d’ailleurs. Mais le défenseur de l’OM a touché le fond aux yeux de La Provence, qui lui a délivré la note de 1 sur 10. « Une prestation cataclysmique pour le Panaméen, qui a raté tout ce qu’il a tenté et a même réussi le tour de force de manquer ses touches… », a balancé le quotidien local, pour qui Murillo a clairement été le pire joueur de l’équipe ce mercredi soir.

A 29 ans, l’arrière droit peine à convaincre malgré un temps de jeu assez conséquent avec Roberto De Zerbi. L’entraineur italien l’utilise un match sur deux comme titulaire, et l’ancien d’Anderlecht en a même profité pour soigner sa ligne de statistiques offensives déjà deux buts (Strasbourg et Le Havre) et une passe décisive (Lorient) en Ligue 1. Mais défensivement, l’OM a besoin d’être rassuré en ce moment, et le Panaméen a énormément inquiété contre le SCO.