Godts au PSG, l'Inter s'en mord les doigts

Le PSG a mis la main sur Mika Godts l'été dernier lors du mercato estival. Le club de la capitale a notamment devancé la concurrence de l'Inter, qui apprécie beaucoup les qualités du Belge.

Le Paris Saint-Germain a changé le visage de son attaque lors du dernier mercato estival. Mika Godts a notamment rejoint les rangs du club de la capitale pour compenser le départ de Bradley Barcola à Liverpool. Le Belge avait pourtant reçu plusieurs propositions avant d'accepter celle des champions d'Europe. Il aurait notamment pu rejoindre l'Inter, qui suivait son profil depuis plusieurs mois. Mais les champions d'Italie ont finalement décidé de ne pas aller plus loin.

L'Inter a bien raté l'énorme coup Godts

C'est en tout cas ce qu'affirme le média FcInterNews.it, qui indique que les Lombards ont tout simplement décidé de ne pas poursuivre les discussions pour recruter Mika Godts. La raison ? L'international belge aurait eu du mal à s'adapter au système tactique de Cristian Chivu, qui évolue en 3-5-2. Si ses qualités offensives étaient particulièrement appréciées, ses capacités défensives suscitaient davantage de réserves du côté de l'Inter et de son entraineur.

Mais voilà : les pensionnaires de Giuseppe-Meazza regretteraient désormais leur décision au vu du potentiel de Godts. Piero Ausilio, directeur sportif du club lombard au moment où l'Inter avait la possibilité de recruter le joueur, vivrait même cette décision comme l'un de ses plus grands regrets sur le marché des transferts.

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Du côté du Paris Saint-Germain, Mika Godts va désormais devoir monter en puissance pour gagner du temps de jeu et convaincre Luis Enrique de lui faire confiance lors des grandes rencontres à venir. Au sortir de la trêve internationale avec sa sélection de Belgique, le joueur de 21 ans souhaitera notamment disputer les affiches XXL de Ligue des champions face à Manchester City et au FC Barcelone.