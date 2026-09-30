Godts au PSG, l'Inter s'en mord les doigts
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Godts au PSG, l'Inter s'en mord les doigts

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a mis la main sur Mika Godts l'été dernier lors du mercato estival. Le club de la capitale a notamment devancé la concurrence de l'Inter, qui apprécie beaucoup les qualités du Belge.
Le Paris Saint-Germain a changé le visage de son attaque lors du dernier mercato estival. Mika Godts a notamment rejoint les rangs du club de la capitale pour compenser le départ de Bradley Barcola à Liverpool. Le Belge avait pourtant reçu plusieurs propositions avant d'accepter celle des champions d'Europe. Il aurait notamment pu rejoindre l'Inter, qui suivait son profil depuis plusieurs mois. Mais les champions d'Italie ont finalement décidé de ne pas aller plus loin.

L'Inter a bien raté l'énorme coup Godts

C'est en tout cas ce qu'affirme le média FcInterNews.it, qui indique que les Lombards ont tout simplement décidé de ne pas poursuivre les discussions pour recruter Mika Godts. La raison ? L'international belge aurait eu du mal à s'adapter au système tactique de Cristian Chivu, qui évolue en 3-5-2. Si ses qualités offensives étaient particulièrement appréciées, ses capacités défensives suscitaient davantage de réserves du côté de l'Inter et de son entraineur.
Mais voilà : les pensionnaires de Giuseppe-Meazza regretteraient désormais leur décision au vu du potentiel de Godts. Piero Ausilio, directeur sportif du club lombard au moment où l'Inter avait la possibilité de recruter le joueur, vivrait même cette décision comme l'un de ses plus grands regrets sur le marché des transferts.

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Du côté du Paris Saint-Germain, Mika Godts va désormais devoir monter en puissance pour gagner du temps de jeu et convaincre Luis Enrique de lui faire confiance lors des grandes rencontres à venir. Au sortir de la trêve internationale avec sa sélection de Belgique, le joueur de 21 ans souhaitera notamment disputer les affiches XXL de Ligue des champions face à Manchester City et au FC Barcelone.
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Pas de lecons a recevoir d'un parisien sur le sujet , vous nous arrivez pas a la cheville le mouvement ultras mondial a une reconnaissance envers L'OM les virages si jamais tu as deja fait le déplacement tu aurais du voir quil ne se vide jamais complètement justement pour emmerder le parquage visiteurs parfois ca chante jusqua minuit.. surtout vs psg a l'époque parceque justement ils attendent que tout le monde soit sorti pour sécuriser la sortie du parquage visiteur..

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Et bravo pour ces trites en .. féminin 🤭🤭🤭🤭😄😄😅 dommage meme st Étienne eux on fait une finale c1.....🤭🤭en masculin.

Godts au PSG, l'Inter s'en mord les doigts

Je crois fort en lui 😊😍

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

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