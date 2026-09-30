Godts au PSG, l'Inter s'en mord les doigts

Pas de lecons a recevoir d'un parisien sur le sujet , vous nous arrivez pas a la cheville le mouvement ultras mondial a une reconnaissance envers L'OM les virages si jamais tu as deja fait le déplacement tu aurais du voir quil ne se vide jamais complètement justement pour emmerder le parquage visiteurs parfois ca chante jusqua minuit.. surtout vs psg a l'époque parceque justement ils attendent que tout le monde soit sorti pour sécuriser la sortie du parquage visiteur..
Sanctionné ou non rien n’interdit le réal d’être intéressé par un joueur, ou est le pbm ?
Et bravo pour ces trites en .. féminin 🤭🤭🤭🤭😄😄😅 dommage meme st Étienne eux on fait une finale c1.....🤭🤭en masculin.
Je crois fort en lui 😊😍
80m
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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