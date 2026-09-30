OM : Le vrai salaire de Genesio révélé, ce n’est pas 400.000 euros

Il y a quelques jours, L’Equipe avait révélé le salaire de Bruno Genesio et avançait un chiffre très étonnant de 400.000 euros par mois. Des émoluments bien éloignés de ce que touche réellement le coach de l’OM.

Malgré la cure d’austérité imposée par Frank McCourt cet été, Bruno Genesio a bénéficié d’un salaire colossal selon L’Equipe. Il y a quelques jours, Loïc Tanzi affirmait que l’ex-entraîneur de l’OL, de Rennes ou encore du LOSC percevait des émoluments estimés à 400.000 euros bruts mensuels à l’Olympique de Marseille. Le chiffre a surpris, voire étonné à Marseille , où la cote de Genesio est pourtant très élevée, car ce salaire serait même supérieur à ce que percevait Roberto De Zerbi ces deux dernières saisons.

La vérité a toutefois été rétablie par Jean-Charles de Bono sur Football Club de Marseille. Selon l’ex-consultant d’OM TV, qui a visiblement gardé des contacts au sein du club afin de gratter quelques informations, Bruno Genesio a un salaire fixe assez éloigné des 400.000 euros mensuels évoqués par L’Equipe.

« Attention, il ne touche pas 400 000€ par mois mais 250 000€ par mois. Les 400 000€, c’est avec les clauses en cours de saison. C’est-à-dire si l’OM est européen, s’il gagne la Coupe de France » a tenu à préciser Jean-Charles de Bono dans la dernière émission de nos confrères de FC Marseille. Le salaire rectifié de Bruno Genesio semble en effet beaucoup plus en adéquation avec les moyens alloués par Frank McCourt à Stéphane Richard et à Grégory Lorenzi depuis le début de la saison même si Bruno Genesio figure avec ces émolument dans le top 5 des entraîneurs les mieux payés de a tenu à préciser Jean-Charles de Bono dans la dernière émission de nos confrères de FC Marseille. Le salaire rectifié de Bruno Genesio semble en effet beaucoup plus en adéquation avec les moyens alloués par Frank McCourt à Stéphane Richard et à Grégory Lorenzi depuis le début de la saison même si Bruno Genesio figure avec ces émolument dans le top 5 des entraîneurs les mieux payés de Ligue 1

Pour rappel, ce classement est sans surprise dominé par Luis Enrique, qui perçoit 1 million d’euros par mois au Paris Saint-Germain, suivi par Paulo Fonseca, lequel touche un salaire estimé à 350.000 euros par mois du côté de l’Olympique Lyonnais.