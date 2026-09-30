OM : Le vrai salaire de Genesio révélé, ce n’est pas 400.000 euros

OM : Le vrai salaire de Genesio révélé, ce n’est pas 400.000 euros

OM
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Il y a quelques jours, L’Equipe avait révélé le salaire de Bruno Genesio et avançait un chiffre très étonnant de 400.000 euros par mois. Des émoluments bien éloignés de ce que touche réellement le coach de l’OM.
Malgré la cure d’austérité imposée par Frank McCourt cet été, Bruno Genesio a bénéficié d’un salaire colossal selon L’Equipe. Il y a quelques jours, Loïc Tanzi affirmait que l’ex-entraîneur de l’OL, de Rennes ou encore du LOSC percevait des émoluments estimés à 400.000 euros bruts mensuels à l’Olympique de Marseille. Le chiffre a surpris, voire étonné à Marseille, où la cote de Genesio est pourtant très élevée, car ce salaire serait même supérieur à ce que percevait Roberto De Zerbi ces deux dernières saisons.
La vérité a toutefois été rétablie par Jean-Charles de Bono sur Football Club de Marseille. Selon l’ex-consultant d’OM TV, qui a visiblement gardé des contacts au sein du club afin de gratter quelques informations, Bruno Genesio a un salaire fixe assez éloigné des 400.000 euros mensuels évoqués par L’Equipe.
« Attention, il ne touche pas 400 000€ par mois mais 250 000€ par mois. Les 400 000€, c’est avec les clauses en cours de saison. C’est-à-dire si l’OM est européen, s’il gagne la Coupe de France » a tenu à préciser Jean-Charles de Bono dans la dernière émission de nos confrères de FC Marseille. Le salaire rectifié de Bruno Genesio semble en effet beaucoup plus en adéquation avec les moyens alloués par Frank McCourt à Stéphane Richard et à Grégory Lorenzi depuis le début de la saison même si Bruno Genesio figure avec ces émolument dans le top 5 des entraîneurs les mieux payés de Ligue 1.

Lire aussi

OM : Bruno Genesio intouchable, son énorme salaire choqueOM : Bruno Genesio intouchable, son énorme salaire choque
Pour rappel, ce classement est sans surprise dominé par Luis Enrique, qui perçoit 1 million d’euros par mois au Paris Saint-Germain, suivi par Paulo Fonseca, lequel touche un salaire estimé à 350.000 euros par mois du côté de l’Olympique Lyonnais.
Articles Recommandés
Michael Olise Exige Un Privilege Colossal
Bundesliga

Michael Olise exige un privilège colossal

Pierre Sage A Tres Envie De Piocher A Lol Au Mercato
OL

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Edf Zidane Fait Un Miracle Deschamps Prend Une Lecon
Equipe de France

EdF : Zidane fait un miracle, Deschamps prend une leçon

Tchouameni Vire Le Real Fonce Sur Un Anglais A 50 Me
Liga

Tchouaméni viré, le Real fonce sur un Anglais à 50 ME

Fil Info

Michael Olise exige un privilège colossal
Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato
EdF : Zidane fait un miracle, Deschamps prend une leçon
Tchouaméni viré, le Real fonce sur un Anglais à 50 ME
PL : Les titres de Manchester City entre 2008 et 2019 tous retirés ?
Rennes et Naples, un transfert à 15 ME cet hiver ?
OM : Adidas arrive et change encore le logo
PSG : Paris laisse tomber le dossier Michael Olise
Furlan à Caen, sa femme confie la terrible vérité

Derniers commentaires

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Crois pas quils ont pas essayé !!! Cest grace a qui que les abos sont pas cher en virage ??? Ca restera comme ca

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Cest bien beau de faire le barbeau sur le Web, mais si t'es vraiment marseillais tu sais où nous trouver viens nous le dire en face , tu as l'adresse de tous les locals de groupe de supporter donc viens ils t'attendent espece de couille molle

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Les virages restent plein ... et notre réputation nest plus a faire dans le milieu du supporterisme on est reconnu pour ca

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Crois le !! Quand le peuple se révolte cest toujours lui qui gagne, parfois ça prend plus de temps que d'autres mais au final cest toujours nous quon obtient gain de cause

McCourt « veut tuer sportivement l'OM », le ton monte à Marseille

Ça l’est déjà 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading