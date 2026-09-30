Cristiano Ronaldo dit définitivement stop au Portugal

Cristiano Ronaldo dit définitivement stop au Portugal

Foot Europeen
parCorentin Facy
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Très mécontent après le traitement que lui a réservé Jorge Jesus lors du match face à la Norvège, Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal.
Mais la bombe de ce mercredi soir va encore plus loin selon O Jogo, qui affirme que l’attaquant d’Al-Nassr ne reviendra plus jamais en sélection. Le média portugais révèle que la décision de Cristiano Ronaldo est « irrévocable » et que l’ancien joueur de la Juventus Turin, de Manchester United et du Real Madrid ne reviendra plus en sélection portugaise. Une énorme bombe, si l’information venait à se confirmer et surtout une très triste fin de carrière internationale pour Cristiano Ronaldo si cela devait en terminer ainsi.
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De rien ma couille.

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Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
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10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
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12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
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Lens
45113990
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