Cristiano Ronaldo dit définitivement stop au Portugal

Très mécontent après le traitement que lui a réservé Jorge Jesus lors du match face à la Norvège, Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal.

Mais la bombe de ce mercredi soir va encore plus loin selon O Jogo, qui affirme que l’attaquant d’Al-Nassr ne reviendra plus jamais en sélection. Le média portugais révèle que la décision de Cristiano Ronaldo est « irrévocable » et que l’ancien joueur de la Juventus Turin, de Manchester United et du Real Madrid ne reviendra plus en sélection portugaise. Une énorme bombe, si l’information venait à se confirmer et surtout une très triste fin de carrière internationale pour Cristiano Ronaldo si cela devait en terminer ainsi.