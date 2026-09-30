OM : Forfait jusqu’en 2027, le coup dur est acté

La trêve internationale tourne au cauchemar pour l’Olympique de Marseille, qui a vu Derek Cornelius, Amine Gouiri et Himad Abdelli se blesser avec leurs sélections ces derniers jours.

La blessure la plus sérieuse est sans conteste celle de Derek Cornelius. Même s’il ne faisait pas partie des titulaires en puissance de Bruno Genesio, le défenseur canadien offrait une option de plus en défense centrale. Son absence va donc peser pour l’entraîneur de l’OM, d’autant plus que l’effectif marseillais est déjà très restreint. Dans un communiqué médical publié il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille s’est montré assez flou sur l’absence de Cornelius, évoquant simplement une « période d’indisponibilité importante ».

Pas de retour avant 2027 pour Cornelius

« Blessé sans contact lors d’un entraînement avec le Canada, le défenseur central a été victime d’une sérieuse blessure à la hanche (…) Son absence pourrait avoisiner trois mois, avec un retour qui ne serait pas attendu avant 2027 » évoque le média pro-OM. Le Phocéen a été à la chasse aux informations et selon le média spécialisé dans l’actualité de l’OM, Derek Cornelius ne reviendra pas avant 2027.évoque le média pro-OM. Un coup dur qui s’ajoute aux blessures d’Amine Gouiri et d’Himad Abdelli avec l’Algérie. En ce qui concerne l’attaquant passé par l’OL, Nice et Rennes, le pire a peut-être été évité.