OM : Forfait jusqu’en 2027, le coup dur est acté

OM : Forfait jusqu’en 2027, le coup dur est acté

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parCorentin Facy
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La trêve internationale tourne au cauchemar pour l’Olympique de Marseille, qui a vu Derek Cornelius, Amine Gouiri et Himad Abdelli se blesser avec leurs sélections ces derniers jours.
La blessure la plus sérieuse est sans conteste celle de Derek Cornelius. Même s’il ne faisait pas partie des titulaires en puissance de Bruno Genesio, le défenseur canadien offrait une option de plus en défense centrale. Son absence va donc peser pour l’entraîneur de l’OM, d’autant plus que l’effectif marseillais est déjà très restreint. Dans un communiqué médical publié il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille s’est montré assez flou sur l’absence de Cornelius, évoquant simplement une « période d’indisponibilité importante ».

Pas de retour avant 2027 pour Cornelius

Le Phocéen a été à la chasse aux informations et selon le média spécialisé dans l’actualité de l’OM, Derek Cornelius ne reviendra pas avant 2027. « Blessé sans contact lors d’un entraînement avec le Canada, le défenseur central a été victime d’une sérieuse blessure à la hanche (…) Son absence pourrait avoisiner trois mois, avec un retour qui ne serait pas attendu avant 2027 » évoque le média pro-OM. Un coup dur qui s’ajoute aux blessures d’Amine Gouiri et d’Himad Abdelli avec l’Algérie. En ce qui concerne l’attaquant passé par l’OL, Nice et Rennes, le pire a peut-être été évité.
Bruno Genesio espère même pouvoir compter sur lui pour le déplacement à Troyes le 11 octobre prochain en Ligue 1. En ce qui concerne Himad Abdelli, la situation est un peu plus inquiétante car le milieu de terrain olympien a été vu en béquilles à la sortie du match des Fennecs contre Burundi. Très court en nombre au milieu de terrain malgré le retour de Nnadi à l’entraînement pendant la trêve, Bruno Genesio va croiser les doigts pour que l’absence de l’ex-capitaine du SCO ne soit pas trop longue.

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Et bravo pour ces trites en .. féminin 🤭🤭🤭🤭😄😄😅 dommage meme st Étienne eux on fait une finale c1.....🤭🤭en masculin.

Godts au PSG, l'Inter s'en mord les doigts

Je crois fort en lui 😊😍

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

80m

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

De rien ma couille.

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