Koundé en route pour Chelsea, c’est confirmé

Koundé en route pour Chelsea, c’est confirmé

Liga
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré un contrat qui court jusqu’en 2030 avec le FC Barcelone, Jules Koundé est très convoité en Europe. En plus du Bayern Munich, Chelsea s’est positionné pour recruter le défenseur français de 27 ans.
Titulaire indiscutable au Barça depuis plusieurs saisons, Jules Koundé a vu son statut s’effriter ces dernières semaines. Le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux a perdu sa place en Catalogne depuis trois matchs au profit d’Eric Garcia, qui lui est préféré par Hansi Flick dans le couloir droit de la défense. Moins performant aux yeux du staff barcelonais, Jules Koundé pourrait faire l’objet d’un gros transfert dans les mois à venir et peut-être dès cet hiver.
L’intérêt du Bayern Munich a récemment été évoqué mais selon Team Talk, le club bavarois n’est pas le seul à venir aux renseignements pour Jules Koundé. Le média britannique affirme que Xabi Alonso est un grand fan du défenseur français de 27 ans, et envisage sérieusement de le recruter à Chelsea. L’ancien entraîneur du Real Madrid voit en Koundé le joueur idéal : expérimenté, rapide et capable d’occuper à la perfection le rôle de central droit dans la défense à trois qu’il a instauré du côté de Stamford Bridge.

Lire aussi

Koundé vendu cet hiver, le Barça fixe un prix colossalKoundé vendu cet hiver, le Barça fixe un prix colossal
Reste maintenant à voir si Jules Koundé, qui a encore trois ans et demi de contrat du côté de Barcelone, sera réceptif à l’idée de quitter le Camp Nou pour découvrir la Premier League. Team Talk affirme en parallèle que Liverpool a également pris des renseignements sur Koundé, sans en faire une priorité pour le moment à ce stade. Les Reds l’envisagent davantage dans un rôle de latéral droit puisque le club de la Mersey est très satisfait de la paire formée par Jérémy Jacquet et Virgil van Dijk depuis le début de la saison. En Angleterre ou ailleurs, l’avenir de Jules Koundé fait en tout cas l’objet de multiples débats ces derniers jours et anime la rubrique mercato.
Articles Recommandés
Waldemar Kita Annonce Etre Pret A Rester A Nantes
FC Nantes

Waldemar Kita annonce... être prêt à rester à Nantes

Cristiano Ronaldo Dit Definitivement Stop Au Portugal
Foot Europeen

Cristiano Ronaldo dit définitivement stop au Portugal

Godts Au Psg Linter Sen Mord Les Doigts
PSG

Godts au PSG, l'Inter s'en mord les doigts

Ronaldo Boude Le Vestiaire Portugais Sen Fout Royalement
Foot Europeen

Ronaldo boude, le vestiaire portugais s’en fout royalement

Fil Info

Waldemar Kita annonce... être prêt à rester à Nantes
Cristiano Ronaldo dit définitivement stop au Portugal
Godts au PSG, l'Inter s'en mord les doigts
Ronaldo boude, le vestiaire portugais s’en fout royalement
Portugal : Fâché, Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement
OM : Forfait jusqu’en 2027, le coup dur est acté
Michael Olise exige un privilège colossal
Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato
OM : Le vrai salaire de Genesio révélé, ce n’est pas 400.000 euros

Derniers commentaires

Courtois est trop vieux, le Real choisit Donnarumma

Sanctionné ou non rien n’interdit le réal d’être intéressé par un joueur, ou est le pbm ?

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Et bravo pour ces trites en .. féminin 🤭🤭🤭🤭😄😄😅 dommage meme st Étienne eux on fait une finale c1.....🤭🤭en masculin.

Godts au PSG, l'Inter s'en mord les doigts

Je crois fort en lui 😊😍

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

80m

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

De rien ma couille.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading