Koundé en route pour Chelsea, c’est confirmé

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2030 avec le FC Barcelone, Jules Koundé est très convoité en Europe. En plus du Bayern Munich, Chelsea s’est positionné pour recruter le défenseur français de 27 ans.

Titulaire indiscutable au Barça depuis plusieurs saisons, Jules Koundé a vu son statut s’effriter ces dernières semaines. Le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux a perdu sa place en Catalogne depuis trois matchs au profit d’Eric Garcia, qui lui est préféré par Hansi Flick dans le couloir droit de la défense. Moins performant aux yeux du staff barcelonais, Jules Koundé pourrait faire l’objet d’un gros transfert dans les mois à venir et peut-être dès cet hiver.

L’intérêt du Bayern Munich a récemment été évoqué mais selon Team Talk, le club bavarois n’est pas le seul à venir aux renseignements pour Jules Koundé. Le média britannique affirme que Xabi Alonso est un grand fan du défenseur français de 27 ans, et envisage sérieusement de le recruter à Chelsea. L’ancien entraîneur du Real Madrid voit en Koundé le joueur idéal : expérimenté, rapide et capable d’occuper à la perfection le rôle de central droit dans la défense à trois qu’il a instauré du côté de Stamford Bridge.

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