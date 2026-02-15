ICONSPORT_266745_0092

OM : Beye et son « copain » Benatia, un journaliste se lâche

OM15 févr. , 13:30
parCorentin Facy
2
L’OM n’a toujours pas nommé son futur entraîneur mais Habib Beye demeure le grand favori pour succéder à Roberto De Zerbi. Un choix du directeur du football Medhi Benatia… qui interroge.
La vie sans Roberto De Zerbi a officiellement démarré samedi pour l’Olympique de Marseille, qui a disputé son premier match depuis un an et demi sans son volcanique entraîneur italien sur le banc. Pour l’occasion, c’est Jacques Abardonado qui a dirigé l’équipe et qui est ressorti très frustré de la rencontre face à Strasbourg (2-2) avec un nul concédé dans le temps additionnel. Vendredi à Brest, l’ancien adjoint de De Zerbi, Tudor ou encore Sampaoli sera-t-il encore sur le banc en tant que numéro un ?
Le doute est encore présent à Marseille, qui attend que Habib Beye soit officiellement libéré par le Stade Rennais, qui a engagé une procédure à l’encontre du technicien de 48 ans. Medhi Benatia a choisi de faire confiance à l’ex-capitaine de l’OM, un choix qui interroge tout de même chez les supporters ainsi que chez les observateurs.
Dans les colonnes de L’Equipe, Regis Testelin se demande si Habib Beye est le meilleur choix possible pour Marseille ou s’il ne s’agit pas simplement de l’option la plus facile pour Medhi Benatia, qui entretient de très bonnes relations avec l’ancien coach du Red Star et de Rennes. « Son échec à Rennes ne l'empêchera pas de rebondir à l'OM, où il est attendu comme le Messie par Medhi Benatia, son soutien, son copain » lance le journaliste dans les colonnes du quotidien national avant de poursuivre.
Beye a-t-il mérité qu'on lui donne l'OM ?
« Beye a-t-il mérité qu'on lui donne l'OM après une seule année (moyenne) passée en Ligue 1, quand tant d'autres coaches courent après ce Graal toute leur vie sans jamais l'approcher ? L'a-t-il davantage mérité qu'Alexandre Dujeux, Éric Roy, Didier Digard ou Carles Martinez Novell, par exemple, qui font ce qu'ils peuvent avec des bouts de ficelle plus ou moins longs depuis un bon moment ? » s’interroge notre confrère, qui ne manquera pas de suivre avec attention les premiers pas d’Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si ce sera dès vendredi contre Brest en Ligue 1 ou s’il faudra attendre la réception de Lyon le 1er mars. Quoi qu’il en soit, Habib Beye est l’élu de Medhi Benatia et il semble à présent improbable que cela change.

Lire aussi

Habib Beye à l’OM, Frank McCourt tranche ce samediHabib Beye à l’OM, Frank McCourt tranche ce samedi
OM : Habib Beye, un CDD de 4 mois pour commencerOM : Habib Beye, un CDD de 4 mois pour commencer
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_271638_0377
OM

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

ICONSPORT_273971_0024
Premier League

Vítor Pereira nommé entraîneur de Nottingham Forest

ICONSPORT_285367_0115
FC Nantes

Nantes : Kantari viré, le clan Kita s'active

Fil Info

15 févr. , 13:58
OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !
15 févr. , 13:10
Vítor Pereira nommé entraîneur de Nottingham Forest
15 févr. , 13:00
Nantes : Kantari viré, le clan Kita s'active
15 févr. , 12:40
OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon
15 févr. , 12:20
Une star française au PSG, l'offre qui change tout
15 févr. , 12:00
Pablo Longoria et l'OM, divorce imminent !
15 févr. , 11:40
Kylian Mbappé blessé, le Real rassure la France
15 févr. , 11:26
L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Derniers commentaires

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

Il attend un agneau pour le remplacer pour lui donner les clés du cabanon

OM : Beye et son « copain » Benatia, un journaliste se lâche

Le pire choix pour l’OM ou et quand tu veux faire exploser un vestiaire y a pas mieux 🤣

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

C'est la faute de Mr khaleifi . Il faut dénoncer cette démission .

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

Pas compris il démissionne le 09/02 et le 14 (jour de saint valentin) il est présent ?? 😂🤣

OM : Beye et son « copain » Benatia, un journaliste se lâche

V'là les nom qu'il veut placer à l tête de l'équipe c tocard même un ancien parisien Beye a fait ses armes dans l'antre chambre des pros pour ensuite venir sauver ces ingras qui veulent placer à la tête de leur un autre coach qui irait dans sens des joueurs pcq Beye serait trop carré pour les jeunes de France....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading