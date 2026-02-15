Beye a-t-il mérité qu'on lui donne l'OM ?
Il attend un agneau pour le remplacer pour lui donner les clés du cabanon
Le pire choix pour l’OM ou et quand tu veux faire exploser un vestiaire y a pas mieux 🤣
C'est la faute de Mr khaleifi . Il faut dénoncer cette démission .
Pas compris il démissionne le 09/02 et le 14 (jour de saint valentin) il est présent ?? 😂🤣
V'là les nom qu'il veut placer à l tête de l'équipe c tocard même un ancien parisien Beye a fait ses armes dans l'antre chambre des pros pour ensuite venir sauver ces ingras qui veulent placer à la tête de leur un autre coach qui irait dans sens des joueurs pcq Beye serait trop carré pour les jeunes de France....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Je crois en un redressement de l'OM sous Habib Beye. Carrick, Rosenior, Spalletti, Palladino et plein d'autres coachs ont réussi leur intérim. Je vois Beye remobiliser ce groupe en commencant par Brest la semaine prochaine.