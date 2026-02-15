L’OM n’a toujours pas nommé son futur entraîneur mais Habib Beye demeure le grand favori pour succéder à Roberto De Zerbi. Un choix du directeur du football Medhi Benatia… qui interroge.

La vie sans Roberto De Zerbi a officiellement démarré samedi pour l’Olympique de Marseille, qui a disputé son premier match depuis un an et demi sans son volcanique entraîneur italien sur le banc. Pour l’occasion, c’est Jacques Abardonado qui a dirigé l’équipe et qui est ressorti très frustré de la rencontre face à Strasbourg (2-2) avec un nul concédé dans le temps additionnel . Vendredi à Brest, l’ancien adjoint de De Zerbi, Tudor ou encore Sampaoli sera-t-il encore sur le banc en tant que numéro un ?

Le doute est encore présent à Marseille, qui attend que Habib Beye soit officiellement libéré par le Stade Rennais, qui a engagé une procédure à l’encontre du technicien de 48 ans. Medhi Benatia a choisi de faire confiance à l’ex-capitaine de l’OM, un choix qui interroge tout de même chez les supporters ainsi que chez les observateurs.

Dans les colonnes de L’Equipe, Regis Testelin se demande si Habib Beye est le meilleur choix possible pour Marseille ou s’il ne s’agit pas simplement de l’option la plus facile pour Medhi Benatia, qui entretient de très bonnes relations avec l’ancien coach du Red Star et de Rennes. « Son échec à Rennes ne l'empêchera pas de rebondir à l'OM, où il est attendu comme le Messie par Medhi Benatia, son soutien, son copain » lance le journaliste dans les colonnes du quotidien national avant de poursuivre.

Beye a-t-il mérité qu'on lui donne l'OM ?