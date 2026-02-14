Habib Beye à l’OM, Frank McCourt tranche ce samedi

La succession de Roberto De Zerbi n’est toujours pas bouclée à l’OM, qui espère faire venir Habib Beye. Présent à Marseille ce samedi, Frank McCourt va avancer sur le dossier.

L’Olympique de Marseille ne connaît toujours pas son futur entraîneur. Le club phocéen s’est séparé de Roberto De Zerbi mardi soir et depuis, les tractations se poursuivent pour savoir qui va succéder au coach italien. Le grand favori se nomme toujours Habib Beye . L’ex-entraîneur du Stade Rennais est le choix numéro 1 de Medhi Benatia, qui entretient de très bons rapports avec celui qui a porté le brassard de capitaine à Marseille.

McCourt présent à Marseille ce samedi

Problème, Habib Beye est toujours en litige avec Rennes et son départ n’est pas ficelé sur le plan administratif ce qui retarde sa potentielle signature à l’OM. Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe évoque ce dossier complexe et confirme que « Beye est bien la cible principale de l’OM et qu’il s’y voit déjà, vantant l’effectif comme les ambitions du club phocéen ». Autrement dit, celui qui a dirigé le Red Star est très élogieux en privé sur l’Olympique de Marseille et ne s’imagine pas ailleurs à court terme.

Le dossier est cependant toujours en stand-by, mais un coup d’accélérateur pourrait intervenir ce week-end puisque Frank McCourt est de passage en Provence. Le propriétaire de l’OM va assister au match contre Strasbourg à 17 heures et sa présence sur place risque de faire accélérer le dossier de l’entraîneur. « Cet après-midi dans les coulisses du Vélodrome, un point sera effectué en présence du propriétaire Frank McCourt » confirment nos confrères.

Beye, un dossier validé par Longoria

Il est également précisé que Pablo Longoria entretient de très bonnes relations avec les agents d’Habib Beye tout comme avec l’avocat de l’ex-entraîneur de Rennes, « bien connu à la Commanderie ». Autrement dit, toutes les planètes sont alignées pour que Habib Beye soit le successeur tout désigné de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Le vice-champion de France attend maintenant que la situation se régularise avec Rennes, ce qui pourrait mettre encore 48 à 72 heures selon la presse bretonne.