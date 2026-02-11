L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Dans un communiqué officiel publié en beau milieu de la nuit de mardi à mercredi, l’Olympique de Marseille a confirmé le départ de Roberto De Zerbi avec effet immédiat. L’entraîneur italien quitte le club un an et demi après son arrivée.

« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première.

Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son serieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière » explique l’Olympique de Marseille dans son communiqué. Pablo Longoria et Medhi Benatia vont maintenant devoir trouver un entraîneur d’ici au match à Strasbourg et qui aura la charge de l’équipe pour les trois derniers mois de la saison.