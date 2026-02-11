L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Ça devait arriver même si je pense que c'est les joueurs avant tout qui sont responsables, beaucoup trop d'incontance dans le jeu deux visages différents quand on voit le match contre lens et celui contre le qsg ou même celui du trophée des champions tu restes dans l'incompréhension totale ,pourtant on avait les armes qu'il fallait cette année pour prétendre a quelque chose
Punaise.... Quel mental de supporter ce club.... Nous sommes tellement habitué, tu as l'effectif pour être 2eme, et comme d'habitude, tu te saborde chaque année
Tu montres à tout le monde que t’y connais rien. Tu balances des trucs au hasard.
11 jours après son arrivée baltringue...
RMC raconte encore de la m... Déjà c'est De Zerbi qui part d'un commun accord avec les dirigeants et c'est pas Mc Court qui a prit la décision c'est De Zerbi lui même donc il n'est pas viré, il démissionne ! Enfin tous ceux qui voulaient son départ sont contents aujourd'hui ! Mais en tout cas la saison est bien compromise maintenant.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille.