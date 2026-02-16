ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

OM16 févr. , 15:30
parEric Bethsy
Affecté par le climat autour de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a préféré jeter l’éponge. Le directeur du football a posé sa démission. De quoi s’interroger sur l’avenir du président Pablo Longoria dont il était le bras droit au sein du club phocéen.
L’atmosphère est devenue insoutenable pour Medhi Benatia. Au lendemain du match nul concédé face à Strasbourg (2-2) au Vélodrome, le directeur du football de l’Olympique de Marseille a annoncé son départ. Le dirigeant a publié un texte sur Instagram afin d’expliquer sa démission. « (…) Je ne peux ignorer le climat actuel, a écrit l’ancien défenseur central. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. A Marseille, le résultat est le seul juge de paix. »
Malgré sa détermination et son attachement, Medhi Benatia ne voulait pas devenir « une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement » de l’Olympique de Marseille. Le Franco-Marocain a donc jeté l’éponge, comme l’entraîneur Roberto De Zerbi l’avait fait juste avant lui. C’est donc la fin d’un projet également mené par Pablo Longoria dont l’avenir suscite pas mal d’interrogations. A l’image de Raymond Domenech, nombreux sont ceux qui attendent le départ du président marseillais.

Longoria poussé vers la sortie

« La démission de Medhi Benatia ? Moi j'ai trouvé que c'était honnête et courageux. Il a lié son sort à l'entraîneur. Il n'a pas pu le retenir, les circonstances, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, quel est le poids du président ? Ce n'est pas le public qui pour une fois à Marseille a mis la pression pour virer l'entraîneur parce qu'au contraire, les Marseillais étaient plutôt pour l'idée de le garder. Donc ça vient forcément du président, ça veut dire qu'il y a forcément un désaccord entre le directeur sportif et le président. Lui, il suit son truc, moi j'ai trouvé que c'était honnête et courageux. Maintenant j'attends la même chose du président », a réclamé le consultant de la chaîne L’Equipe, sur la même longueur d’onde que Daniel Riolo.

3
Derniers commentaires

OL : Fabrizio Romano clarifie l'avenir d'Endrick

Une qualif en LDC, une victoire en Europa league, un Endrick heureux de jouer pour ce maillot, se plaisant dans la ville Lyon et une direction déterminée à le garder ça peut ouvrir des négociations que ces journaleux et leur culture du vide ne soupçonnent même pas

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Pour la 3 ème place ça devient compliqué...si marseille gagne pas la cup c est une annee catastrophique !!

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Longoria serait malhonnête ? Non ?

OM : La Provence détruit Frank McCourt

wahou le pavé c'est une dissertation ton coms....

OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

Allez lyon garder votre 3 ème place plus la c3 et la cup !!! Pour une saison inoubliable !!👍💪

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

