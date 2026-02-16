OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Affecté par le climat autour de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a préféré jeter l’éponge. Le directeur du football a posé sa démission. De quoi s’interroger sur l’avenir du président Pablo Longoria dont il était le bras droit au sein du club phocéen.

(…) Je ne peux ignorer le climat actuel, a écrit l’ancien défenseur central. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. A Marseille, le résultat est le seul juge de paix. » L’atmosphère est devenue insoutenable pour Medhi Benatia. Au lendemain du match nul concédé face à Strasbourg (2-2) au Vélodrome, le directeur du football de l’Olympique de Marseille a annoncé son départ. Le dirigeant a publié un texte sur Instagram afin d’expliquer sa démission. «, a écrit l’ancien défenseur central.

Malgré sa détermination et son attachement, Medhi Benatia ne voulait pas devenir « une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement » de l’Olympique de Marseille. Le Franco-Marocain a donc jeté l’éponge, comme l’entraîneur Roberto De Zerbi l’avait fait juste avant lui. C’est donc la fin d’un projet également mené par Pablo Longoria dont l’avenir suscite pas mal d’interrogations. A l’image de Raymond Domenech, nombreux sont ceux qui attendent le départ du président marseillais.

Longoria poussé vers la sortie

« La démission de Medhi Benatia ? Moi j'ai trouvé que c'était honnête et courageux. Il a lié son sort à l'entraîneur. Il n'a pas pu le retenir, les circonstances, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, quel est le poids du président ? Ce n'est pas le public qui pour une fois à Marseille a mis la pression pour virer l'entraîneur parce qu'au contraire, les Marseillais étaient plutôt pour l'idée de le garder. Donc ça vient forcément du président, ça veut dire qu'il y a forcément un désaccord entre le directeur sportif et le président. Lui, il suit son truc, moi j'ai trouvé que c'était honnête et courageux. Maintenant j'attends la même chose du président », a réclamé le consultant de la chaîne L’Equipe, sur la même longueur d’onde que Daniel Riolo.