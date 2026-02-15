OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

Via les réseaux sociaux, Medhi Benatia annonce sa décision de quitter l'OM. Il précise avoir démissionné lundi dernier, au lendemain de la déroute face au PSG.

C'est un nouveau séisme du côté de l'Olympique de Marseille. En effet, le directeur du football du club phocéen a confirmé avoir quitté le club phocéen suite à la défaite historique au Parc des Princes contre le PSG. Dans un très long message à destination des supporters de l'OM, Medhi Benatia ne révèle pas les motifs précis de sa décision, mais il devrait le faire rapidement si l'on en croit son message. Dans la foulée de Roberto De Zerbi, c'est un deuxième choc pour l'Olympique de Marseille, alors que le club se cherche toujours un entraîneur. Frank McCourt, présent samedi au Vélodrome pour OM-Strasbourg va devoir rapidement reprendre la main.

« Supporters, Marseillais, Depuis mon arrivée au club, j'ai toujours agi avec le cœur et une seule obsession : redonner à l'Olympique de Marseille la place qu'il mérite. Je connais ce club, je sais ce qu'il exige et la passion qui l'anime.

Aujourd'hui, nous sommes encore dans la course.

L'objectif de la qualification en Ligue des Champions est clairement à notre portée et nous sommes toujours en lice pour ramener la Coupe de France à la maison.

Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément.

À Marseille, le résultat est le seul juge de paix.

Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement.

C'est pourquoi, après une longue réflexion, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l'OM.

Je pars avec le sentiment d'avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l'environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d'atteindre les objectifs demandés. Restez derrière eux, encouragez-les comme vous savez le faire !

Je souhaite aux joueurs et au staff une réussite totale pour cette fin de saison. Marseille est et restera à part« Allez l'OM » Bien évidemment, je prendrai le temps d'expliquer mon choix le moment voulu », écrit Medhi Benatia. Une décision qui fragilise la position de Pablo Longoria, même s'il se disait que les deux hommes étaient de moins en moins proches.