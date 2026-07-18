Départ en vue à l'OM, Rabiot va bien rigoler

Le Milan AC, très satisfait de la saison d'Adrien Rabiot, réfléchit à l'idée de compléter son milieu de terrain avec Pierre-Emile Hojbjerg, son ancien compère à l'OM.

Titulaire ce vendredi soir pour le match face à Yamoussoukro en préparation, Pierre-Emile Hojbjerg joue parfaitement le jeu malgré son probable départ cet été. L’expérimenté milieu de terrain a bien vu que le projet avait radicalement changé par rapport à son arrivée en grandes pompes en provenance de Tottenham.

La trentaine passée, le Danois envisage un dernier gros projet dans sa carrière, et l’OM a beaucoup de mal avec son salaire, et ne peut pas lui offrir des ambitions trop élevées. Tout le monde est donc déjà d’accord pour un transfert si l’opportunité se présente.

Amorim adore Hojbjerg mais doit attendre

La cote de Hojbjerg est élevée en Italie, mais Gianluca Di Marzio révèle l’intérêt d’un club italien, qui n’est pas la Juventus Turin, qui le suit depuis des mois. Il s’agit du Milan AC, dont le nouvel entraineur Ruben Amorim apprécie les qualités. L’entraineur portugais a suggéré cette idée à ses dirigeants, même si cela va aussi dépendre des ventes du club lombard dans ce secteur de jeu.

Pour le média italien, il ne fait aucun doute que le Danois veut quitter l’OM, et qu’il existe donc une fenêtre de tir. Pour le moment, aucune offre concrète n’est en préparation, mais l’agent de l’ancien joueur de Tottenham s’active pour ne pas perdre de temps. Il laisse filtrer selon L’Equipe que le prix nécessaire pour s’offrir Hojbjerg ne sera « que » de 10 millions d’euros, alors que l’OM rêve d’en récupérer 15 ME. Soit le prix de sa valeur marchande sur les sites spécialisés, notamment en raison de son contrat longue durée valable jusqu’en 2028.

Une fois de plus, les dirigeants, comme les supporters, vont devoir se montrer patients, car le Milan AC aura besoin de finaliser un départ au milieu de terrain pour s’activer sur le recrutement du Danois. Mais le voir être aligné avec Adrien Rabiot chez les Rossoneri serait tout de même un joli clin d’oeil à leur passé marseillais en commun.