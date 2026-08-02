Paixao reste à l’OM, adieux les 50 millions d’euros

Face à l’intérêt de Leeds United pour Igor Paixao, l’Olympique de Marseille a fixé un prix très élevé pour le transfert du Brésilien. Une estimation inutile pour l’entourage de l’ailier qui n’envisage toujours pas de quitter la cité phocéenne.

Frank McCourt voit grand pour Igor Paixao. Un an après son arrivée pour 30 millions d’euros (+ 5 millions d’euros en bonus), la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille plaît à Leeds United. Mais les Peacocks ne s’attendaient pas à une telle estimation de la part de l’Américain. Le propriétaire du club phocéen exige un montant de 50 millions d’euros pour transférer le Brésilien. Sans surprise, le prix réclamé ne convient pas aux Anglais qui estiment plutôt leur cible entre 30 et 35 millions d’euros.

Quoi qu’il en soit, aucune des deux parties ne parviendra à ses fins sans l’accord du joueur. Le compte La Minute OM a en effet contacté l’entourage d’Igor Paixao qui fait savoir que le Marseillais ne compte pas bouger cet été. Le message n’a pas changé et correspond à celui déjà donné en juin dernier. « Même si on nous contacte, Igor a l’intention de rester à l’OM », certifiait un proche de l’international brésilien auprès de La Provence. Preuve que l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam se sent bien à l’Olympique de Marseille.

L'OM ne peut pas sacrifier Paixao

Après une première saison plutôt mitigée, avec des performances irrégulières, Igor Paixao veut sûrement mettre tout le monde d’accord et justifier le prix de son transfert. Pour remettre les comptes dans le vert, le directeur sportif Grégory Lorenzi ne pourra donc pas compter sur son ailier gauche. D’autres joueurs majeurs de l’effectif sont davantage attirés par un départ à l’image de Facundo Medina, Pierre-Emile Hojbjerg, Leonardo Balerdi ou le gardien Geronimo Rulli, d’accord pour devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma à Manchester City.