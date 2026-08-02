OM : Raul Asencio accepte de signer à Marseille

La presse espagnole insiste quant au supposé intérêt de l’OM pour Raul Asencio, sur le départ du Real Madrid. Le défenseur espagnol serait en tout cas emballé à l’idée de signer à Marseille cet été.

Joueur apprécié de Xabi Alonso, Raul Asencio a vécu une deuxième partie de saison très difficile au Real Madrid avec un temps de jeu en chute libre. Cela a peu de chances de s’améliorer en 2026-2027 sous les ordres de José Mourinho avec le recrutement d’Ibrahima Konaté et la prolongation de contrat d’Antonio Rüdiger. Le défenseur espagnol de 23 ans pourrait par conséquent faire le choix de quitter son club formateur et plusieurs clubs sont intéressés. C’est notamment le cas de la Lazio Rome, de Galatasaray… et de l’Olympique de Marseille. Depuis plusieurs jours, la presse espagnole insiste quant au supposé intérêt des Phocéens pour Raul Asencio.

Une tendance confirmée par le site Fichajes, qui nous apprend que le natif de Las Palmas serait justement favorable à l’idée de rejoindre l’équipe de Bruno Genesio. Déçu par son temps de jeu l’an passé, celui dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu’en juin 2031 veut absolument rejoindre un club dans lequel il sera un cadre. Ce serait le cas à Marseille, qui a de fortes chances de perdre au moins deux défenseurs centraux parmi Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Facundo Medina. Reste à connaître les intentions de l’OM dans ce dossier. Il paraît hautement improbable de voir Grégory Lorenzi soumettre une offre de transfert sec au Real Madrid, qui évalue son international espagnol entre 15 et 20 millions d’euros.

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De plus, il est impossible pour Marseille d’assumer 100% du salaire de Raul Asencio. Les négociations devront donc tourner autour d’un prêt avec une prise en charge partielle du salaire par le Real Madrid. Cela ne s’annonce pas simple, mais pas impossible non plus. Le club merengue a prouvé l’an passé avec Endrick du côté de l’OL qu’il était parfois ouvert à ce genre de deal. La principale question est peut-être de savoir si Raul Asencio est la priorité de l’OM en défense centrale ou une piste parmi d’autres alors que l’objectif n°1 du club à ce poste semble plutôt être Jean-Clair Todibo, qui veut quitter West Ham et qui a déjà donné son accord aux Marseillais.