Officiel : Loïs Openda signe à l’OL pour 3,5 ME

L'OL tient son avant-centre, Loïs Openda a signé en prêt jusqu'à la fin de la saison.

L’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée de Loïs Openda, en prêt en provenance de la Juventus Turin. Ce sera l’avant-centre titulaire de l’OL pour cette saison, et il sera éligible dès le match de la semaine prochaine contre le Sparta Prague, en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Son arrivée se fait dans le cadre d’un prêt payant de 3,5 ME, avec une partie de son salaire prise en charge par l’OL. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec la Juventus de Turin pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 3,5M€, de l’attaquant international belge Loïs Openda jusqu’à la fin de la saison », a fait savoir le club rhodanien.

« J’ai eu beaucoup de bons échos sur le club et la ville. J’ai énormément échangé avec le coach qui m’a expliqué sa philosophie de jeu et la manière dont il voulait m’utiliser. On était assez impatient tous les deux. J’ai aussi beaucoup parlé avec les joueurs belges de l’équipe et j’ai hâte de voir notre connexion sur le terrain. Je suis un amoureux du foot qui a envie de vite rejouer, de faire plaisir aux supporters et surtout de gagner », a déclaré le nouveau joueur de l’OL.