Belghali

L’OM offre 13 ME pour une révélation du Mondial

OM24 juil. , 21:00
parEric Bethsy
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Malgré ses limites financières, l’Olympique de Marseille tente de recruter l’international algérien Rafik Belghali. Le club phocéen a transmis une offre pour le latéral droit de l’Hellas Vérone également convoité par des cadors italiens.
La crise financière de l’Olympique de Marseille n’empêche pas l’apparition de rumeurs étonnantes. Alors que son directeur sportif Grégory Lorenzi s’active pour pousser des joueurs vers la sortie, le club phocéen est annoncé sur la piste menant à Rafik Belghali (24 ans). Le latéral droit de l’Hellas Vérone fait beaucoup parler depuis quelques semaines. Et pour cause, l’international algérien représente l’une des révélations de la Coupe du monde 2026.
Ses performances avec l’Algérie ne sont pas passées inaperçues, à commencer par celle contre l’Autriche (3-3) en phase de groupes, lorsque le Fennec s’était offert un joli but au terme d’une belle action individuelle. Son Mondial n’a apparemment pas échappé à l’Olympique de Marseille qui ne se contente pas de suivre sa situation. D’après le journaliste du Corriere dello Sport Andrea Losapio, le club de Frank McCourt a formulé une offre de prêt avec obligation d’achat à 13 millions d’euros. Une proposition insuffisante pour convaincre le Hellas Vérone qui attend 15 millions d’euros pour céder son latéral droit arrivé l’été dernier pour seulement 2 millions d’euros.

L'Inter et la Roma sur le coup

A priori, ce faible écart laisse penser que l’Olympique de Marseille peut parvenir à un accord en revoyant légèrement son offre à la hausse. Mais le contexte marseillais incite à la prudence. A l’heure actuelle, l’équipe classée cinquième de Ligue 1 la saison dernière a encore besoin de vendre et il n’est pas certain qu’elle dispose des moyens nécessaires pour transmettre une telle proposition. Il paraît même évident que les Olympiens ne sont pas en mesure de rivaliser avec la Roma et l’Inter Milan, les deux autres courtisans annoncés de Rafik Belghali.
R. Belghali

R. Belghali

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