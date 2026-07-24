Libre après son départ de l'OM, Nadir signe à Hambourg

Bon joueur qui fera du bien aux Marseillais
Et toi dans ta grosse merde
Et toi la très grosse merde sur ce site
C’est pas mal comme recrue offensive. J’espère qu’il s’acclimatera vite et qu’il sera efficace. Avec Himbert en doublure c’est plus simple.
Elles sont ou les mauvaises nouvelles annoncées par le titre ???
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
𝐎𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 🃏 #nurderHSV