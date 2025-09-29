ICONSPORT_170446_0433
Corinne Diacre

L'OM va recruter Corinne Diacre

OM29 sept. , 15:50
Claude Dautel
4
La section féminine de l'Olympique de Marseille, qui évolue en Première Ligue, va prochainement voir débarquer Corinne Diacre sur son banc. 
Dernière de Premier Ligue avec trois défaites en autant de matchs, l'équipe féminine devrait être prise en charge par Corinne Diacre révèle ce lundi RMC. Après le limogeage de Frédéric Goncalves de son poste d'entraîneur, avant même le début de saison, les dirigeants de l'Olympique de Marseille avaient confié la gestion de l'équipe à son adjoint, Dalin Anrifani. Mais l'OM cherchait tout de même à recruter un technicien qui connait bien le football et finalement, ce sera donc une technicienne. Libre depuis qu'elle a été poussée dehors par la FFF en 2023, l'ancienne sélectionneuse des Bleues devrait arriver rapidement à Marseille pour signer son nouveau contrat et découvrir son équipe.

4
Loading