La FFF choisit son camp, Corinne Diacre prend la porte

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Sous pression après les mises en retrait de trois cadres, Corinne Diacre ne conservera pas son poste. La Fédération Française de Football a décidé ce jeudi que la sélectionneuse de l’équipe de France féminine ne pouvait pas continuer dans ces conditions.

Pas de miracle pour Corinne Diacre. Comme on pouvait s’y attendre, la sélectionneuse de l’équipe de France féminine prend la porte. Le groupe chargé de trancher sur son cas, notamment composé de Jean-Michel Aulas, a conseillé au président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo de mettre un terme au passage de la technicienne officiellement licenciée. Une décision quasiment inévitable au vu du contexte. Rappelons que les cadres Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto se sont mises en retrait de l’équipe de France féminine.

Les trois joueuses ont annoncé qu’elles ne reviendraient plus en sélection tant que les choses n’évolueraient pas, c’est-à-dire tant que Corinne Diacre resterait aux commandes. Outre sa gestion humaine très critiquée ces dernières années, il était également reproché à la sélectionneuse un manque d’exigence dans le travail au quotidien. A l’approche de la Coupe du monde 2023, les joueuses aimeraient davantage de professionnalisme lors des rassemblements. De son côté, Corinne Diacre ne comptait pas présenter sa démission après ces coups de pression.

Prêcheur favori ?

« Au regard du déchaînement médiatique honteux de ces derniers jours, je souhaite néanmoins réaffirmer publiquement (...) que je suis pleinement déterminée à mener ma mission à bien et, surtout, à faire honneur à la France lors de la prochaine Coupe du monde, avait-elle réagi via un communiqué. (...) Je ne me laisserai pas atteindre par cette opération de déstabilisation, qui ne prend pas en compte mon bilan sportif, et qui a pour seul objectif un règlement de compte personnel. » Sa défense n’a visiblement pas suffi. Quant à sa succession, un groupe travail doit encore proposer une piste. Mais le nom du coach parisien Gérard Prêcheur revient avec insistance dans les rumeurs.