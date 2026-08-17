L'OM tient son gardien de but, la Juventus donne son feu vert

En quête d'un gardien de but pour remplacer Geronimo Rulli, l'OM avait plusieurs pistes en cours. Mais d'intenses réunions avec la Juventus ont permis d'avancer pour la signature de Michele Di Gregorio.

Ayant vu Geronimo Rulli rejoindre Manchester City la semaine passée, Bruno Genesio attendait de ses dirigeants qu'ils recrutent un nouveau gardien de but. Pendant plusieurs jours, l'Olympique de Marseille a pensé pouvoir faire venir Lucas Perri de Leeds, mais finalement l'ancien gardien de l'OL va signer au Torino . Cependant, Grégory Lorenzi avait visiblement d'autres dossiers chauds pour ce poste.

Nicolo Schira annonce en effet que les dirigeants de l'OM et ceux de la Juventus ont deux réunions par visioconférence ce week-end et que tout avance positivement concernant la venue de Michele Di Gregorio à Marseille. Une situation facilitée par le fait que le portier italien de 29 ans aurait déjà donné son accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille si la Juventus y trouve son compte.

Dans cette opération, notre confrère italien évoque un prêt de Michele Di Gregorio à l'Olympique de Marseille sans que l'on sache si ce prêt sera assorti d'une option d'achat. Le gardien de but formé à l'Inter a une valeur estimée à 10 millions d'euros, mais on voit mal l'OM, qui a vendu Geronimo Rulli pour un peu moins de 3 millions d'euros, faire une telle dépense au moment où Frank McCourt a promis à la DNCG que ses dirigeants ne feraient plus de folies au mercato

Si cette opération se confirme, Bruno Genesio va récupérer un excellent gardien de but expérimenté, ce qui est important à un poste aussi exposé. La saison passée, avec la Juventus, Michele Di Gregorio a joué 37 matches toutes compétitions confondues et a encaissé 36 buts.