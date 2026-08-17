L'OM tient son gardien de but, la Juventus donne son feu vert

Incapable de trouver un jeune gardien à fort potentiel on est vraiment des Brel
Ok Édit ton commentaire alors tu t'es trompé du coup
Entre blessures et barrages cela sera très dur pour L OL
Ça m'inquiète car si c'est la même blessure qu'en Mars/avril c'est un type de blessure qui peut devenir récurrent
Comment ? Milan POURRAIT faire une offre dans une EVENTUALITE ENVISAGEABLE ? Waouh, quelle info ! Remarque, ils se souviennent sûrement qu'ils ont eu Rabiot au rabais mais c'était pas dans les mêmes circonstances.
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🚨 Excl. - #OlympiqueMarseille have opened talks with #Juventus to sign Michele #DiGregorio on loan until June 2027. There were two conferance calls in the weekend between #TeamOM and #Juve. The goalkeeper has already given his availability to join #OM. #transfers