PSG : Suzuki, Safonov et Chevalier, Luis Enrique garde les trois !

Cela faisait bien longtemps que le poste de gardien de but du PSG n'avait pas autant fait parler. Luis Enrique hésite entre ses trois gardiens, et demande des preuves de qualité avant de trancher.

Etonnante situation au Paris Saint-Germain , qui a visiblement décidé de jeter son dévolu sur Zion Suzuki, mais ne sait pas vraiment quoi faire du gardien japonais. Ce dernier, qui va être transféré en provenance de Parme pour la somme de 36 millions d’euros bonus compris, doit signer ce week-end son contrat longue durée avec le PSG. Difficile de ne pas compter sur un gardien aussi cher payé pour la saison à venir, surtout que les deux portiers principaux de la saison dernière n’ont pas totalement rassuré. Matvey Safonov a fait le travail même s’il a parfois montré quelques signes de fébrilité, et Lucas Chevalier s’est écroulé en cours de saison après avoir perdu sa place.

Luis Enrique veut voir Suzuki à l'entrainement

C'est un marché complexe. Acheter de très grands gardiens et les développer, tout le monde n'a pas cette patience. Nous, on pense qu'on peut le faire. Les derniers jours du mercato seront décisifs », a fait savoir un membre du club parisien au quotidien sportif. Que faire donc avec Zion Suzuki ? Le PSG voulait le prêter à la Juventus pour qu’il continue de progresser dans un club à forte pression, mais comme indiqué dans nos colonnes ce jeudi, il a finalement changé d’avis. Le club de la capitale a lâché quelques petites informations à L’Equipe sur sa stratégie avec ses trois gardiens, et cela reste flou. «», a fait savoir un membre du club parisien au quotidien sportif.

De son côté, la Gazzetta dello Sport a eu des explications en provenance de la Juventus, qui pensait jusqu’à cette semaine pouvoir récupérer Suzuki en prêt, ce qui était prévu avant même la très bonne Coupe du monde du Japonais. Ce ne sera pas le cas car Luis Enrique veut tout simplement voir le gardien toujours à Parme pour le moment à l’oeuvre à l’entrainement avant de trancher. C’est avec les trois portiers sous ses yeux que l’entraineur espagnol décidera, quitte à prendre le risque de faire la saison avec les trois. Pour le moment, un prêt du Japonais dans un club européen est toujours la solution envisagée, mais Lucas Chevalier pourrait très bien se voir indiquer la sortie dans les dernières heures du mercato.