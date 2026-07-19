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Ferran Torres terrasse l'Argentine et offre une deuxième étoile à l'Espagne

Mondial 202620 juil. , 00:01
parAlexis Rose
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Finale de la Coupe du Monde 2026 :
MetLife Stadium, New York (USA).
Espagne - Argentine : 1-0.
But : Ferran Torres (106e) pour l'Espagne.
Expulsion : Enzo Fernandez (90e+3) pour l'Argentine.
Au terme d’une finale de Coupe du Monde largement dominée et terminée en supériorité numérique après l'expulsion d'Enzo Fernandez, l'Espagne a logiquement dominé l'Argentine en prolongation grâce à un but de Ferran Torres (1-0) pour s'offrir une deuxième étoile.
Une finale de Mondial entre le champion du monde en titre et le champion d’Europe, sur le papier ce choc entre l’Espagne et l’Argentine avait tout pour plaire. Mais en première période, aucun finaliste n’arrivait à faire la différence. L’Espagne se montrait la plus dangereuse avec des occasions de Yamal (5e), Oyarzabal (39e) et Cucurella (43e), mais le diable d’Emiliano Martinez se montrait infranchissable. Juste avant la pause, l’Argentine perdait Lisandro Martinez sur blessure (44e), Otamendi prenant sa place dans la charnière centrale d’une Albiceleste à la peine avec zéro tir après 45 minutes.

Enzo Fernandez voit rouge, l'Espagne domine sans marquer

Suite à une très longue mi-temps d’une trentaine de minutes pour laisser place à un show à l’américaine, la Roja continuait de dominer les débats en deuxième période. D’entrée, Baena sollicitait Martinez (46e), Montiel sauvait ensuite son pays en taclant devant Cucurella (56e), puis Ferran Torres (67e), Pedri, Cubarsi (77e), Laporte (81e) et Nico Williams (93e) butaient à leurs tours sur le gardien argentin. Dans une fin de match tendue, Enzo Fernandez se faisait logiquement expulser après deux cartons jaunes et une grosse faute sur Cubarsi dans le temps additionnel (90e+3). Largement dominée et réduite à 10 contre 11, l'Argentine tenait bon jusqu'au bout du temps réglementaire, malgré un beau coup-franc de Yamal bien repoussé par Martinez (90e+8).

Ferran Torres buteur décisif en prolongation

Durant la prolongation, Martinez s'interposait encore devant Nico Williams (93e) pour laisser l'Argentine en vie. La Roja se faisait ensuite une fausse joie puisque le but de Nico Williams était refusé par l'arbitre pour une petite faute de Merino sur Otamendi (96e). Mais la libération ne tardait plus à venir pour la Roja, puisque dès le début de la seconde période de la prolongation, Ferran Torres trouvait enfin la clé du verrou argentin ! Après un centre de Porro au deuxième poteau et une remise de la tête de Nico Williams, l'attaquant du Barça surgissait aux six mètres pour fusiller Martinez à bout portant d'une lourde frappe du gauche (1-0 à la 106e). Torres voyait ensuite son doublé être refusé par l'arbitre pour une position de hors-jeu (112e). En toute fin de match, l'Argentine se montrait enfin avec Messi (115e) et Giuliano Simeone (120e+2), mais l'Albiceleste de Lionel Scaloni n'arrivait pas à revenir et cédait donc son titre à l'Espagne (1-0).
Grâce à cette victoire de prestige, l'Espagne de Luis de la Fuente remporte la deuxième Coupe du Monde de son histoire après celle de 2010, et réalise un impressionnant doublé Euro 2024 - Mondial 2026.
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