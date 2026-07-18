L'OM rêve d’un international marocain, c'est confirmé
Adam Aznou

L'OM rêve d’un international marocain, c'est confirmé

OM18 juil. , 12:20
parHadrien Rivayrand
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L’OM est encore loin d’en avoir terminé avec son mercato estival. Les Phocéens apprécient notamment le profil du Marocain Adam Aznou.
L’Olympique de Marseille espère afficher un visage ambitieux sous les ordres de Bruno Genesio, malgré des moyens largement revus à la baisse. L’ancien entraîneur du LOSC et de l’OL sait que le mercato estival sera fortement impacté par les exigences de la DNCG, qui réclame des ventes de la part de l’OM afin d’assainir ses finances. Si plusieurs départs sont donc encore attendus, Bruno Genesio espère également que sa direction parviendra à boucler quelques arrivées pour renforcer son groupe. Les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient notamment tenter de miser sur un jeune international marocain de 20 ans.

L'OM veut tenter un coup intéressant 

Selon les informations d’Africa Foot, l’OM fait en effet partie des clubs intéressés par le profil d’Adam Aznou. Le latéral gauche est plus que jamais sur le départ d’Everton et souhaite retrouver du temps de jeu afin de poursuivre sa progression au plus haut niveau. À Marseille, il pourrait bénéficier d’un environnement favorable pour s’épanouir et gagner en visibilité.
Problème pour les dirigeants marseillais : l’Olympique de Marseille est loin d’être la seule équipe à suivre Adam Aznou. Le PSV Eindhoven est également très intéressé par le joueur et en a même fait l’une de ses priorités du mercato estival. Le club néerlandais a déjà entamé des discussions avec les différentes parties afin de tenter de trouver un accord rapidement.

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À noter qu’Everton est ouvert à un départ définitif, mais également à l’idée d’un prêt. Une formule qui pourrait notamment convenir aux intérêts de l’OM, toujours contraint de surveiller ses dépenses. À Grégory Lorenzi désormais de trouver les arguments nécessaires pour convaincre le joueur et son entourage de rejoindre la Canebière pour y évoluer quelques mois au moins.
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Salut mes petits potes (à la compote 😛)On en est où des problèmes de justice du mafieu Corse Lorenzi

L’arbitre de France-Espagne pas au niveau, Deschamps remet une couche

Tu peux apprendre à écrire ?

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On en reparle dans 1 an , et peut-être moins, chez nous… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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