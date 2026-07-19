CdM 2026 : Lionel Messi humilié dès le coup de sifflet final

En quête pour l’incontestable plus grand joueur de l’histoire en cas de victoire en finale de la Coupe du monde, Lionel Messi ne fera pas le doublé.

Si décisif dans les tours d’avant, La Pulga est restée muette devant la maitrise espagnole et la solidité défensive de la Roja. Souvent aperçu en train de marcher sur le terrain, il n’a pas vraiment participé au pressing, mais c’est un principe acquis en Argentine. Surtout que le joueur de l’Inter Miami a porté son équipe à bout de bras pendant toute la compétition.

Ce ne fut pas le cas en finale, ou en dehors de quelques coups de pied arrêtés, et d’une frappe sortie de la tête, il n’a pas apporté le moindre danger. Comme d’habitude, les internautes ont été sans pitié, avec beaucoup d’ironie par rapport à sa prestation décevante dans une finale de Coupe du monde.

« Scaloni devrait être viré, avoir laissé Lionel Messi sur le banc tout le match est honteux », a même ironisé un supporter espagnol, dans un post qui a fait beaucoup réagir. « Difficile de le dire meilleur joueur de l’histoire quand on est aussi inutile dans une finale », a même envoyé un fan argentin visiblement dégouté, même si on ne peut pas juger la carrière d’un joueur, aussi immense qu’est Messi, sur un match parmi les centaines disputés au plus haut niveau.

En tout cas, à 39 ans, Lionel Messi a montré qu’il était encore capable de hisser quasiment au sommet du football mondial, avec 8 buts inscrits dans cette Coupe du monde.