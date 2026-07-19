Rodri meilleur joueur du Mondial et futur Ballon d'Or ?





L’Espagne a non seulement remporté la Coupe du monde, mais elle glane aussi tous les trophées de cette compétition. Cubarsi, âgé de 19 ans, remporte le titre de meilleur jeune joueur. Unai Simon a les gants d’or du gardien le plus performant. Et Rodri, le capitaine de la Roja, impérial dans les matchs décisifs, hérite du trophée de meilleur joueur qui fait directement de lui un candidat pour un nouveau Ballon d’Or.