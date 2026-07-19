Argentine : Tous derrière, Scaloni a fait pire que Tuchel

Lionel Scaloni n'a pas été très téméraire dans ses choix du 11 de départs et des remplaçants entrés en jeu ce dimanche soir en finale de la Coupe du monde.

Match à sens unique dans cette finale de Coupe du monde, avec l’Espagne qui a dominé de la 1ère à la 115e minute. Pendant cette période, l’Argentine a fait zéro tir, se contentant de défendre à 10 derrière. Et si Thomas Tuchel s’est fait torpiller par la presse et les consultants anglais pour ses changements défensifs face à l’Argentine, Lionel Scaloni a frappé très fort à ce niveau, alors que le score n’était que de 0-0.

L’entraineur argentin a fait entrer quatre défenseurs, faisant sortir son milieu offensif et son attaquant, pour faire ensuite entrer un milieu défensif et un ailier. Cela a failli fonctionner puisque l’Argentine a tenu le 0-0 pendant 106 minutes, mais cela n’a pas fait une belle publicité pour le football avec ce match fermé et à sens unique.

En fin de match, sans même pouvoir faire des changements, il a vu son équipe se réveiller quand il fallait attaquer, effectuant deux tirs, contre 0 pendant 110 minutes, obtenant deux corners et se créant surtout deux situations dangereuses. Un match qui va donner des regrets en Argentine, même si le tout pour Messi a ses limites si le huit fois Ballon d’Or n’est pas décisif sur une rencontre, comme ce fut le cas ce soir à New York.