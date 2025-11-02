ICONSPORT_272416_0203
Roberto De Zerbi

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

OM02 nov. , 9:30
parClaude Dautel
6
L'OM a remporté un court, mais précieux succès samedi soir à Auxerre. Pour Pierre Ménès, cela ne suffit pas pour une formation comme Marseille avec des moyens énormes par rapport à son adversaire.
L'essentiel, ce sont les trois points, et l'Olympique de Marseille est reparti avec ce qu'il voulait de son déplacement à l'Abbé-Deschamps. Grâce à cette victoire, l'équipe de Roberto De Zerbi repasse à la deuxième place du classement et ne laisse pas le PSG prendre ses aises aux commandes de la Ligue 1. Mais, devant sa télévision, Pierre Ménès n'a pas été emballé par la prestation de Benjamin Pavard et ses coéquipiers face à l'AJ Auxerre. L'ancien consultant vedette de Canal+ estime que l'OM doit montrer d'autres choses face à ce genre d'adversaire, sous peine de connaître rapidement une grosse désillusion. A commencer par la réception de l'Atalanta en Ligue des champions, mercredi prochain au Vélodrome.

L'OM a souffert face à Auxerre, ce n'est pas normal

Pour Pierre Ménès, cet AJA-OM est plutôt inquiétant pour l'Olympique de Marseille. « Les Marseillais nous ont offert une prestation encore une fois pénible contre une équipe d’Auxerre qui a un tenté des choses (...) C’est vrai que Roberto De Zerbi a des blessés, et qu’il a décidé de commencer avec Greenwood et Paixao sur le banc, Greenwood n’entrant même pas dans ce match. Mais bon, ce n’est pas suffisant. Il n’y avait quasiment que des internationaux au coup d’envoi du côté de l’OM, donc l’argument n’est pas valable. Ce n’est pas possible que Marseille se soit fait trimbaler comme cela par l’avant-dernier de Ligue 1. Et ce n’est pas possible que l’Olympique de Marseille ait mis autant de coups. Ils finissent avec quatre jaunes et un rouge, et ce n’est pas immérité. Le seul point positif que des joueurs ont été mis au repos pour le match extraordinairement important en Ligue des champions contre l’Atalanta. Mais ce que l’on a vu contre Auxerre n’est pas rassurant, c’était vraiment poussif pour l’OM », a lancé, sur sa chaîne Youtube, l'ancien consultant.

6
Derniers commentaires

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Depuis la treve oui

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Ce 2 eme jaune et donc l expulsion de l Auxerrois est anecdotique a 2 minutes de la fin Pendant 30 minutes, il n a pas pu nous carrer donc on s en fout

PSG : Dembélé forfait contre Munich ? Trois secondes terrifiantes

Tout cela commence à durer....Espérons que nous.ne serons pas trop pénalisés au bout du compte....Courber le dos et attendre des jours meilleurs. En attendant, on win tout !! Des monstres !

OL : Le boulet actuel est en danger immédiat

Ça manquait de vitesse sur les phases défensives. Là vu ce que lon a vu sur le dernier match, je crains le pire

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Il fallait jouer au football pour vraiment repartir sans regrets. Merci pour les trois points.

