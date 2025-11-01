L'OM volé à Auxerre ? Les supporters lancent la saison 2

L'Olympique de Marseille réduit à 10 à Auxerre, ce n'est pas une rediffusion du match de la saison passée mais bien le scénario de ce samedi soir.

Ulisses Garcia a été exclu à la 65e minute pour une semelle sur l'Auxerrois Josué Casimir. L'intervention du défenseur de l' OM a été jugée trop dangereuse par l'arbitre, Benoît Bastien, et par la VAR ensuite. Une décision qui a énervé de nombreux supporters phocéens sur X, faisant rappeler le précédent Auxerre-OM et l'expulsion controversée de Derek Cornelius.

« Quel scandale ce rouge de Benoît Bastien encore... Ce type est en mission À CHAQUE FOIS contre nous, c'est hallucinant... », écrit le compte très suivi TeamOM. « La VAR était où ?! C’est un scandale !!! Y’a même pas jaune sur cette action », « T'as raison ne mets pas le replay avec les images zoomées ça montrerait qu'il simule et qu'il n'est pas touché mdrrrr », pouvait-on lire entre autres sur le réseau social d'Elon Musk.