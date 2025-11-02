Ismael Saibari

L’OM contacte d'urgence un prodige marocain

OM02 nov. , 8:20
parEric Bethsy
Souvent actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille est annoncé sur la piste Ismael Saibari. Le milieu du PSV Eindhoven a tapé dans l’œil du club phocéen et dans celui de nombreuses écuries européennes qui espèrent recruter l’international marocain l’été prochain.
Les changements opérés par Roberto De Zerbi dès la mi-temps mercredi sont significatifs. A la moitié du match face à Angers (2-2) au Vélodrome, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a demandé à Arthur Vermeeren et à Angel Gomes d’aller s’asseoir sur le banc des remplaçants. Les deux milieux de terrain n’avaient pris que peu d’initiatives balle au pied, d’où la timidité offensive des Marseillais en première période. Et contre Auxerre, samedi soir, le scénario a été identique ou presque.

Saibari affole le marché européen

Dans ce genre de rencontre, le coach italien aurait bien besoin d’un élément plus entreprenant au coeur du jeu. Ce qui explique peut-être l’intérêt annoncé pour Ismael Saibari (24 ans). Selon le journaliste Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille fait partie des nombreux courtisans du milieu du PSV Eindhoven. Il faut dire que l’international marocain (17 sélections) réussit un début de saison très remarqué. Le natif de Terrassa en Espagne compte déjà 10 buts toutes compétitions confondues, dont un triplé lors du choc face au Feyenoord Rotterdam (3-2) dimanche dernier.
Ses performances ont également attiré l’attention du FC Séville, du Betis, de Brighton et de Brentford. Et le média Fichajes, qui confirme la présence de l’Olympique de Marseille sur ce dossier, ajoute l’Atalanta Bergame et surtout le Villarreal de Marcelino, ancien coach du club phocéen. A noter que de nombreuses formations préparent plutôt une offre en vue du prochain mercato estival. C’est peut-être le cas des Marseillais sachant que le PSV Eindhoven ne compte pas faciliter le départ de son joueur sous contrat jusqu’en 2029, et dont la valeur est estimée à 27 millions d’euros par Transfermarkt.
Derniers commentaires

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Depuis la treve oui

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Ce 2 eme jaune et donc l expulsion de l Auxerrois est anecdotique a 2 minutes de la fin Pendant 30 minutes, il n a pas pu nous carrer donc on s en fout

PSG : Dembélé forfait contre Munich ? Trois secondes terrifiantes

Tout cela commence à durer....Espérons que nous.ne serons pas trop pénalisés au bout du compte....Courber le dos et attendre des jours meilleurs. En attendant, on win tout !! Des monstres !

OL : Le boulet actuel est en danger immédiat

Ça manquait de vitesse sur les phases défensives. Là vu ce que lon a vu sur le dernier match, je crains le pire

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Il fallait jouer au football pour vraiment repartir sans regrets. Merci pour les trois points.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Monaco
201162323176
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Paris
14114251820-2
11
Le Havre
12103341216-4
12
Rennes
12102621416-2
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
711218717-10
18
Metz
510127826-18

