L’OM contacte d'urgence un prodige marocain

Souvent actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille est annoncé sur la piste Ismael Saibari. Le milieu du PSV Eindhoven a tapé dans l’œil du club phocéen et dans celui de nombreuses écuries européennes qui espèrent recruter l’international marocain l’été prochain.

Les changements opérés par Roberto De Zerbi dès la mi-temps mercredi sont significatifs. A la moitié du match face à Angers (2-2) au Vélodrome, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a demandé à Arthur Vermeeren et à Angel Gomes d’aller s’asseoir sur le banc des remplaçants. Les deux milieux de terrain n’avaient pris que peu d’initiatives balle au pied, d’où la timidité offensive des Marseillais en première période. Et contre Auxerre, samedi soir, le scénario a été identique ou presque.

Saibari affole le marché européen

Dans ce genre de rencontre, le coach italien aurait bien besoin d’un élément plus entreprenant au coeur du jeu. Ce qui explique peut-être l’intérêt annoncé pour Ismael Saibari (24 ans). Selon le journaliste Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille fait partie des nombreux courtisans du milieu du PSV Eindhoven. Il faut dire que l’international marocain (17 sélections) réussit un début de saison très remarqué. Le natif de Terrassa en Espagne compte déjà 10 buts toutes compétitions confondues, dont un triplé lors du choc face au Feyenoord Rotterdam (3-2) dimanche dernier.