L1 : En souffrance, l'OM récupère la 2e place

Ligue 101 nov. , 23:02
parMehdi Lunay
11e journée de Ligue 1 :
Stade Abbé-Deschamps
Auxerre-OM 0-1
But : Gomes (30e)
Exclusions : Diomandé (90e+3) pour Auxerre ; Garcia (65e) pour l’OM
Accroché par Angers mercredi, l'OM s'est relancé à Auxerre avec une victoire 1-0. Néanmoins, le contenu n'était pas meilleur à l'Abbé-Deschamps qu'au Vélodrome.
Brillant pendant plus d'un mois, l'Olympique de Marseille a subi un vrai coup d'arrêt pendant une semaine. Battu au Sporting en C1 et à Lens en Ligue 1, l'OM a été accroché par Angers mercredi. Les hommes de De Zerbi étaient obligés de gagner ce samedi soir à Auxerre pour se relancer. Avant-dernier du championnat, l'AJA ne se laissait pas faire. Les Auxerrois mettaient en difficulté Marseille dès l'entame du match. Ne manquait qu'un but pour les récompenser.
Malheureusement pour eux, ce but tombait pour l'OM. Le centre de Murillo était mal apprécié par Donovan Léon, Angel Gomes glissait alors le ballon dans le but vide. Après la pause, Auxerre continuait d'être entreprenant et de mettre en difficulté Rulli. Le portier argentin était décisif devant Osman. L'OM se compliquait la vie avec l'exclusion de Garcia. Mais, Auxerre était trop maladroit pour en profiter. Avec ce succès, l'OM est deuxième à 2 points du PSG. Auxerre perd pour la troisième fois de rang et s'enfonce au 17e rang.

Ligue 1

01 novembre 2025 à 21:05
Auxerre
0
1
Match terminé
Olympique Marseille
Gomes30'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
S. Diomande
AuxerreAuxerre
Carton jaune
87
D. Loader
AuxerreAuxerre
Remplacement
84
ENTRE
R. Matondo
AuxerreAuxerre
SORT
E. Owusu
AuxerreAuxerre
Remplacement
84
ENTRE
L. Sy
AuxerreAuxerre
SORT
M. Senaya
AuxerreAuxerre
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Monaco
201162323176
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Paris
14114251820-2
11
Le Havre
12103341216-4
12
Rennes
12102621416-2
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
711218717-10
18
Metz
510127826-18

Loading