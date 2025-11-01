L1 : En souffrance, l'OM récupère la 2e place

11e journée de Ligue 1 :

Stade Abbé-Deschamps

But : Gomes (30e)

Exclusions : Diomandé (90e+3) pour Auxerre ; Garcia (65e) pour l’OM

Accroché par Angers mercredi, l'OM s'est relancé à Auxerre avec une victoire 1-0. Néanmoins, le contenu n'était pas meilleur à l'Abbé-Deschamps qu'au Vélodrome.

Brillant pendant plus d'un mois, l'Olympique de Marseille a subi un vrai coup d'arrêt pendant une semaine. Battu au Sporting en C1 et à Lens en Ligue 1, l'OM a été accroché par Angers mercredi. Les hommes de De Zerbi étaient obligés de gagner ce samedi soir à Auxerre pour se relancer. Avant-dernier du championnat, l'AJA ne se laissait pas faire. Les Auxerrois mettaient en difficulté Marseille dès l'entame du match. Ne manquait qu'un but pour les récompenser.

Malheureusement pour eux, ce but tombait pour l'OM. Le centre de Murillo était mal apprécié par Donovan Léon, Angel Gomes glissait alors le ballon dans le but vide. Après la pause, Auxerre continuait d'être entreprenant et de mettre en difficulté Rulli. Le portier argentin était décisif devant Osman. L'OM se compliquait la vie avec l'exclusion de Garcia. Mais, Auxerre était trop maladroit pour en profiter. Avec ce succès, l'OM est deuxième à 2 points du PSG. Auxerre perd pour la troisième fois de rang et s'enfonce au 17e rang.