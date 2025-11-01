ICONSPORT_275034_0143

Ludovic Blas joker de l'OM, la bombe du mercato

OM01 nov. , 8:20
parMehdi Lunay
1
En janvier, l'Olympique de Marseille sera encore actif au mercato. Les Phocéens ont besoin d'un nouveau milieu offensif. Le dossier menant à Ludovic Blas pourrait être rapidement réactivé.
Si l'Olympique de Marseille n'a jamais semblé aussi armé au niveau de l'effectif, le mois de janvier devrait être agité sur la Canebière. Depuis que Pablo Longoria est devenu président en 2021, aucune période de mercato ne s'est conclue sans transfert. L'été dernier, l'OM a doublé quasiment tous les postes, en attaque comme en défense. Mais, difficile de ne pas se précipiter sur un joueur quand une belle occasion se présente. A Rennes, la voie est libre pour un homme actuellement en froid avec l'entraîneur Habib Beye.

Ludovic Blas dans le viseur de l'OM

Il s'agit de Ludovic Blas, écarté pour le match des Bretons à Toulouse en milieu de semaine. Le meneur de jeu n'est pas toujours performant avec les Rouge et Noir mais il reste l'un des plus gros talents français de Ligue 1. Son potentiel est certain pour les observateurs mais aussi pour les dirigeants marseillais. Selon les informations du compte X Le PetitOM, Ludovic Blas est l'un des chouchous du club phocéen en vue du mercato.
« L'OM apprécie le profil de Ludovic Blas (ça ne date pas d'y hier), faites ce que vous voulez de cette info », écrit-il à propos de l'ancien nantais. En 2024, son nom avait déjà été évoqué pour un transfert à Marseille mais Rennes avait verrouillé son métronome. Deux ans plus tard, ce ne sera pas la même musique puisque Ludovic Blas déçoit grandement tant sportivement que dans l'état d'esprit. Il n'en reste pas moins capable de se sublimer dans les matchs importants tel un joker de luxe. L'OM peut en témoigner, ayant perdu à Rennes sur un but du milieu offensif en ouverture du championnat.
L. Blas

L. Blas

FranceFrance Âge 27 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
l idylle de patrick vieira en italie iconsport 259469 0025 395444
Serie A

Patrick Vieira et le Genoa, c'est fini (off)

real madrid endrick et sa femme un contrat d amour delirant iconsport 239573 0167 381420
OL

Endrick à l'OL, décision prise dans les prochains jours !

ICONSPORT_274636_0108
OL

OL : Zack Nani choqué par Paulo Fonseca

ICONSPORT_272994_0187
Rennes

Rennes : Beye sauvé pour une raison peu reluisante

Fil Info

10:40
Patrick Vieira et le Genoa, c'est fini (off)
10:30
Endrick à l'OL, décision prise dans les prochains jours !
10:00
OL : Zack Nani choqué par Paulo Fonseca
9:30
Rennes : Beye sauvé pour une raison peu reluisante
9:00
« Mbappé et Madrid me font pitié » : Acherchour a honte pour le Soulier d'Or
8:40
Le PSG lui montre la sortie, Beraldo refuse
8:00
OL : Endrick, un échange diabolique menace Lyon
7:15
TV : Brest - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

Le Bayern est une machine. Ils sont impressionnants, ça va être un très beau match, vraiment dommage que Doué se soit blessé car je pense que Dembele est hors de forme et que Doué va manquer, hâte de voir ce match

Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM

Tient l'alcoolique j'ai pu reprendre mon vrai compte qui date de plus de 10 ans,que je m'étais fait bannir. Tu dis quoi maintenant pour tout ce que tu as pu me dire ?

OL : Zack Nani choqué par Paulo Fonseca

J'étais surpris aussi mais en conf Fonseca a expliqué que c'était Tolisso qui a demandé à sortir.

« Mbappé et Madrid me font pitié » : Acherchour a honte pour le Soulier d'Or

Faut voir la pondération quand même, un but marqué en PL vaut un peu plus qu'un but marqué en ligue Portugal. Après on peut aller plus loin dans le délire et dire qu'un péno vaut 0.75 but au lieu de 1 etc ... C'est pas un vol complet pour moi

27 ans que le Maroc attend ça, le PSG intervient

Ce serait tellement mérité pour notre vice-capitaine ! 😍🔴🔵⭐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading