Himad Abdelli - Ligue 1

L'OM se fait secouer par Angers, il va falloir payer !

OM15 janv. , 18:00
parQuentin Mallet
1
Cible de l'Olympique de Marseille, Himad Abdelli rêve de porter le maillot du club de la Canebière. Néanmoins, son départ du SCO ne se fera qu'aux conditions angevines, alors que la direction demande plus d'argent pour le laisser partir.
Ce samedi 17 janvier, Angers et l'Olympique de Marseille se retrouvent au stade Raymond-Kopa pour la 18e journée de Ligue 1. L'occasion pour les dirigeants des deux clubs de se retrouver en coulisses pour évoquer l'un des dossiers bouillants de ce mercato hivernal en France : le transfert d'Himad Abdelli. Le joueur et la direction olympienne sont déjà d'accord, mais toutes les conditions ne sont pas encore réunies.
Tout juste revenu de la CAN avec l'Algérie, le milieu de terrain angevin s'est entraîné avec son groupe et pourrait entrer en jeu en cours de partie face à l'OM. Une prestation qui sera vivement scrutée puisqu'il affrontera l'équipe qui pourrait être son point de chute pendant ce mercato hivernal. Si son rêve de porter le maillot phocéen est proche de se réaliser, Himad Abdelli doit toutefois attendre l'aval de la direction d'Angers, laquelle demande à Pablo Longoria et Medhi Benatia d'augmenter l'offre.

Abdelli, l'OM doit payer !

« De toute façon, dans un transfert, il faut que le club vendeur soit d'accord, le club acheteur et le joueur. Et si l’équation se fait à 3, c'est un super truc. Et s'il n'y en a que 2 qui sont contents, malheureusement ça ne va pas se faire. (...) Malheureusement, ça ne se fait pas dans le tempo qu'on aimerait que ça se fasse. Ils ne sont pas dans les conditions non plus. On fera en sorte de protéger le plus possible l'institution, le SCO. Que l'on soit respecté. Si les conditions sont réunies ? Si elles étaient réunies, il ne serait plus là. Alors que ce matin, il s'entraînait et il était en pleine forme. Donc non, elles ne doivent pas être réunies encore. S’ils font les choses comme il faut, oui, elles seront réunies. S'ils ne le font pas, je garderai mon joueur. Je serai très content aussi. Mais je sais que son désir à lui le plus fou, c'est d'aller là-bas. Il faut aussi respecter à un moment donné certaines choses, du moment que ce n'est pas à notre détriment », a lâché Laurent Boissier, le directeur du SCO, à RMC Sport.
L'OM est donc prévenu, il va falloir mettre la main à la poche très rapidement pour assurer le recrutement d'Himad Abdelli. Pour rappel, le milieu de terrain algérien sera en fin de contrat à l'issue de la saison et la menace d'un départ gratuit plane toujours au-dessus d'Angers.

Loading