Il en a marre d’Arsenal, il ne pense qu’au PSG

PSG-Chelsea, ce sera l'une des grosses affiches de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Il y en a un qui est impatient d'oublier les matchs face à Arsenal.

Nouvel entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior réussit des débuts plutôt convaincants depuis son arrivée. Le pensionnaire de Stamford Bridge n’a perdu que trois fois depuis que l’ancien coach de Strasbourg est arrivé, et ce fut à chaque fois contre Arsenal. Un adversaire qu’il espère bien ne plus recroiser d’ici la fin de la saison. En attendant, c’est une confrontation musclée qui attend Chelsea avec le PSG la semaine dernière, en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

Les corners d'Arsenal, ça rend fou Rosenior

Jouer contre Arsenal peut être frustrant, tant les Gunners arrivent souvent à s’imposer uniquement grâce aux coups de pied arrêtés. Le PSG proposera probablement plus de jeu, et Liam Rosenior est impatient de se mesurer à ce qui se fait de mieux en Europe. « Le PSG est une équipe fantastique. J’ai déjà eu l’occasion de les affronter en France et c’est un club que j’ai toujours admiré. Je pense que Luis Enrique y fait un travail incroyable. Ce sont des matches pour lesquels on vit et pour lesquels on vient au football. Ce sera une superbe confrontation entre deux grandes équipes », a livré le coach anglais, lassé d’encaisser des buts sur corner, que ce soit face à Arsenal ou contre les autres équipes.

Depuis qu’il a rejoint Chelsea, Rosenior a vu son équipe concéder sept buts de cette façon. Beaucoup trop pour ce niveau. « Comme les empêcher, c’est une bonne question car on travaille beaucoup dessus. Après, Arsenal est vraiment très très bon dans ce domaine mais nous devons nous améliorer », a reconnu Rosenior, qui espère que son équipe va arrêter aussi de concéder des corners pour éviter de donner des munitions aux adversaires. Si cela peut rassurer Chelsea, le PSG n’est pas très efficace dans ce domaine depuis le début de saison, surtout vu le nombre de corners obtenus par les joueurs de Luis Enrique.