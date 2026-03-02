ICONSPORT_275407_0068

OL : Gatti à Lyon, ça va être chaud

Pisté par l’Olympique Lyonnais en vue du prochain mercato estival, Federico Gatti ne sera pas bradé par la Juventus, qui espère récupérer plus de 20 millions d’euros dans ce dossier.
Auteur d’une belle saison, que ce soit en Europa League, en Coupe de France ou en Ligue 1, le club rhodanien est bien parti pour rejouer la Ligue des Champions. Si cela venait à être le cas, l’OL devra recruter des joueurs avec le niveau LDC, à l’image de Federico Gatti ? En tout cas, Lyon est intéressé par le défenseur italien. D’après les médias locaux, Paulo Fonseca est un admirateur de longue date de Gatti. Passé par la Série A à l’AS Roma (2019-2021) puis au Milan AC (2024), l’entraîneur des Gones sait que Gatti pourrait considérablement renforcer le secteur défensif de son équipe en vue de la saison prochaine. Mais la tâche s’annonce compliquée par l’OL.

Toute l’Europe veut Gatti, y compris l’OL

Déjà parce que la concurrence est très relevée dans ce dossier. En Italie, la Roma et le Milan AC sont sur le dossier. Du côté de la Premier League, le nom de Gatti est aussi évoqué à Tottenham, à Nottingham Forest, West Ham ou Newcastle. Autant dire que Lyon devra avoir des arguments en béton pour tenter de convaincre le défenseur de 27 ans l’été prochain. Auteur de 20 matchs cette saison, avec trois buts au compteur, Gatti n’est plus vraiment un titulaire indiscutable à Turin. C’est donc pour cette raison qu’il est ouvert à un départ. Et si une offre intéressante venait à arriver, la Juventus pourrait ne pas s’opposer au départ de son défenseur. Mais à quel prix ?

La Juventus demande 20 ME

Sous contrat jusqu’en 2030, Gatti sait que la Juve veut récupérer une belle indemnité avec son potentiel transfert. Après avoir acheté son international italien pour 9 ME à Frosinone en 2022, la Juve compte bien faire une plus-value en cas de vente. Et un montant d’au moins 20 millions d’euros sera réclamé par le club de Serie A lors du prochain mercato estival, selon le site TransferWatcher. Une somme que l’OL aura bien du mal à sortir vu l’état de ses finances, mais comme avec Endrick, prêté par le Real Madrid en cette deuxième partie de saison, la direction des Gones arrivera peut-être à faire un nouveau coup de folie avec Gatti.
F. Gatti

F. Gatti

ItalyItalie Âge 27 Défenseur

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs14
Buts2
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
