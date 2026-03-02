TV : Ligue1+ une chaîne pro-OM, les critiques fusent

Ligue1+ a sans doute réalisé une belle audience dimanche à l’occasion du choc entre l’OM et l’OL, un match au scénario renversant. Certains téléspectateurs regrettent toutefois la forte présence de consultants marseillais à l’antenne.

Lancée il y a seulement un an, la chaîne Ligue1+ compte plus d’un million d’abonnés et a déjà réalisé de belles audiences, notamment à l’occasion des plus gros chocs de notre championnat. A n’en pas douter, le OM -OL de la 24e journée fera partie des matchs les plus suivis sur la chaîne créée par la Ligue de Football Professionnel. Buts, scénario renversant, enjeux au classement et quelques polémiques arbitrales , tous les ingrédients étaient au rendez-vous dimanche soir au Vélodrome.

De quoi prendre son pied pour les téléspectateurs, mais certains ont quand même des critiques à émettre sur la diffusion du match par Ligue1+. En cause, la présence de Souleymane Diawara et de Benoît Cheyrou, deux anciens joueurs de l’Olympique de Marseille, pour un match au Vélodrome contre Lyon. Certains supporters rhodaniens ont eu le sentiment que Ligue1+ manquait un peu d’objectivité sur la globalité de la rencontre.

Les Lyonnais énervés par Ligue1+

« Petit commentaire sur @ligue1plus : j’ai trouvé les commentateurs très désagréables et pas du tout impartiaux. On ne leur jettera pas la pierre à eux spécifiquement parce qu’ils sont Marseillais (au moins 2/3) et le troisième avait visiblement très envie que Marseille gagne. On peut mettre Paul Tchoukriel / Sydney Govou et Clement Grenier pour le prochain olympico ? Histoire d’équilibrer les débats » a notamment publié un internaute. Il a été suivi dans son raisonnement par de nombreux supporters sur X.

« C’est un grand classique. Insupportable mais ça ne changera jamais », « C’est une chaîne avec que des marseillais c’est juste inaudible », « C’était insupportable hier et pourtant j’aime beaucoup les 2 commentateurs. Pourquoi ne pas avoir mis Hoareau en bord terrain? » ou encore « On est d’accord ! Les commentaires étaient honteux. Pas de @ligue1plus la saison prochaine pour moi. C’était indécent de partialité » peut-on lire sur les réseaux sociaux. Des critiques qui vont certainement remonter au plus haut niveau de la chaîne après ce OM-OL durant lequel les supporters lyonnais avaient un peu l’impression d’être seuls au monde devant leur télévision.