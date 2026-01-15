Youssouf Fofana en vente, l’OM vise un record

Annoncé parmi les admirateurs du Français Youssouf Fofana, l’Olympique de Marseille a appris une bonne nouvelle. Le Milan AC ne retient pas son milieu de terrain cet hiver. Peut-être l’occasion pour le club phocéen de conclure le plus gros transfert de son histoire.

Déçus du départ de Robinio Vaz à la Roma, les supporters de l’Olympique de Marseille pourraient vite retrouver le sourire. Les habitués du Vélodrome savent que le club phocéen leur réserve parfois de bonnes surprises durant le mercato . Aussi ambitieux que son président Pablo Longoria, le directeur du football Medhi Benatia ose contacter des joueurs du calibre de Kevin De Bruyne. Alors pourquoi reculerait-il face à l’opportunité d’attirer Youssouf Fofana ?

Comme révélé la semaine dernière, l’actuel troisième de Ligue 1 apprécie le profil du milieu du Milan AC. Aucune discussion n’était évoquée mais les dirigeants marseillais pourraient profiter d’une réelle ouverture. Manifestement, l'international français n’est pas retenu par ses supérieurs, lui qui a été proposé à Galatasaray, écrit le journaliste Ekrem Konur. Une information étonnante dans la mesure où l’ancien joueur de l’AS Monaco, encore sous contrat jusqu’en 2028, a la confiance de son entraîneur Massimiliano Allegri. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille sait maintenant que le Milan AC acceptera de négocier, mais pas à n’importe quel prix.

Toujours d’après notre confrère, le cador italien ne cèdera pas son milieu de 27 ans en dessous de 35 millions d’euros (hors bonus). Il s’agirait d’un énorme investissement. Ce serait même le plus gros transfert de l’histoire des Marseillais devant celui de l’ailier brésilien Igor Paixão, recruté pour 30 millions d’euros (+5 millions d’euros de bonus) l’été dernier. Reste à savoir si Youssouf Fofana est intéressé, et si l'Olympique de Marseille dispose des moyens financiers pour devancer Galatasaray qui a déjà offert au joueur un salaire annuel net à 5,5 millions d’euros sur au moins quatre ans.