OM-OL : Lyon disjoncte, Jérôme Brisard a mis un carton rouge !

L’OL ne digère pas la défaite à Marseille dimanche soir et accuse l’arbitre Jérôme Brisard d’avoir commis plusieurs erreurs. Le but refusé à Corentin Tolisso ne passe pas, tout comme l’obstruction non-sifflée d’Emerson sur Tyler Morton sur le troisième but marseillais.

Les chocs entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais donnent toujours lieu à des rencontres électriques aux scénarios rocambolesques. Le match de la 24e journée n’a pas échappé à la règle avec une victoire renversante des Marseillais, deux fois menés au score, au Vélodrome (3-2). La frustration est énorme pour Paulo Fonseca , qui a refusé de dire le fond de sa pensée à chaud face à la presse, sous peine de péter les plombs et de s’attirer de nouveau les foudres des instances. Le site Olympique et Lyonnais révèle néanmoins que si l’entraîneur portugais s’est contenu, ce n’est pas le cas de tout le monde au sein de l’état-major de l’OL.

Le média rapporte que le directeur technique rhodanien Matthieu Louis-Jean s’est retrouvé dans l’oeil du cyclone dans les travées du Vélodrome après la rencontre. Le patron du recrutement de l’OL « n’a pas pu contenir sa frustration et sa colère, étant même obligé de quitter le terrain », rapportent nos confrères. Les deux actions décrites ci-dessus ont mis le dirigeant lyonnais dans une colère noire, à tel point que Matthieu Louis-Jean aurait prononcé des mots « assez durs » envers l’arbitre du match Jérôme Brisard.

Un carton rouge pour Matthieu Louis-Jean

Ce dernier n’a d’ailleurs rien laissé passer, sanctionnant le directeur technique de l’Olympique Lyonnais d’un carton rouge reçu en après-match et mentionné dans le rapport de l’arbitre. A l’instar de certains dirigeants tels que Medhi Benatia, Pablo Longoria ou Olivier Létang ces derniers mois, Matthieu Louis-Jean va donc passer devant la commission de discipline de la LFP dans les prochaines semaines. Il s’expose à une sanction de plusieurs matchs de suspension. Son casier étant pour l’instant vierge au niveau disciplinaire, on peut légitimement penser que la sanction ne sera pas trop sévère. Mais cet épisode prouve à quel point l’état-major de l’OL n’a pas digéré l’arbitrage de Jérôme Brisard ce samedi lors de ce volcanique Olympico.