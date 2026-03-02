Tolisso ICONSPORT_360753_0099

EdF : Un « crime contre le football » si Deschamps zappe Tolisso

Equipe de France02 mars , 11:30
parCorentin Facy
5
Homme fort de l’OL cette saison, Corentin Tolisso a encore livré une performance formidable contre l’OM au Vélodrome. Buteur après 2 minutes et proche du doublé en seconde période, l’international français toque plus que jamais à la porte des Bleus avant la Coupe du monde.
Capitaine et leader incontesté de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso a parfaitement assumé son statut dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome. Le champion du monde 2018 a encore été dans tous les bons coups, ouvrant le score dès la 2e minute de jeu et tout proche d’inscrire un doublé en seconde période. Le joueur formé à l’OL avait encore trompé la vigilance de Rulli mais son but a été refusé pour un hors-jeu de seulement quelques millimètres, qui a d’ailleurs provoqué la furie du staff et des dirigeants lyonnais.
Avec cette nouvelle performance XXL, le milieu de terrain des Gones continue de mettre la pression sur Didier Deschamps à quelques mois de l’annonce de la liste de l’équipe de France pour la Coupe du monde comme l’a souligné Ludovic Obraniak dans L’Equipe du Soir après la rencontre. « Cet été, il pourrait se passer un crime contre le football si Tolisso n’est pas pris en équipe de France. Je suis désolé mais le niveau affiché, son intelligence de jeu, sa capacité à faire jouer les autres, à être décisif… Il aurait pu mettre un doublé, il est excellent dans tout ce qu’il fait » a d'abord lancé Ludovic Obraniak dans l'EDS avant de conclure.

Obraniak milite pour Tolisso au Mondial

« Il ne peut pas tout faire non plus, mais il éclaire le jeu, et dès qu’il est à l'avant-dernière passe, c’est superbe » a analysé l’ancien joueur de Lille, qui croise les doigts pour que Didier Deschamps convoque Corentin Tolisso à la Coupe du monde. Un scénario auquel les supporters de l’OL ont bien du mal à croire à présent puisque cela fait de nombreux mois que le capitaine lyonnais affiche ce niveau excellent, sans que le sélectionneur des Bleus ne juge utile de le convoquer pour autant. Une surprise reste néanmoins possible pour la Coupe du monde, dans un secteur de jeu où peu de joueurs sont finalement intouchables en équipe de France à l’exception de Manu Koné, d’Adrien Rabiot et d’Aurélien Tchouaméni.

Lire aussi

L1 : L'OM renverse l'OL dans un Olympico fou !L1 : L'OM renverse l'OL dans un Olympico fou !
5
Articles Recommandés
Luis Enrique ICONSPORT_279851_0014
PSG

PSG : Un buteur de classe mondiale attendu à Paris

ICONSPORT_275407_0068
OL

OL : Gatti à Lyon, ça va être chaud

ICONSPORT_360728_0067
PSG

Il en a marre d’Arsenal, il ne pense qu’au PSG

Fil Info

02 mars , 12:20
PSG : Un buteur de classe mondiale attendu à Paris
02 mars , 12:00
OL : Gatti à Lyon, ça va être chaud
02 mars , 11:00
Il en a marre d’Arsenal, il ne pense qu’au PSG
02 mars , 10:30
TV : Ligue1+ une chaîne pro-OM, les critiques fusent
02 mars , 10:00
OM-OL : Lyon disjoncte, Jérôme Brisard a mis un carton rouge !
02 mars , 9:40
Ang : Igor Tudor déjà viré par Tottenham ?
02 mars , 9:20
L1 : Zabarnyi et deux Marseillais dans l'équipe type
02 mars , 9:00
L'ASSE terrorise la Ligue 2, il croit à la montée

Derniers commentaires

OM-OL : Lyon disjoncte, Jérôme Brisard a mis un carton rouge !

Les meilleurs nageurs font svt partis du cercle nautique marseillais

OM-OL : Lyon disjoncte, Jérôme Brisard a mis un carton rouge !

Et le himbert prochain coup au lieu de se les foutre dans les oreilles les doigts il pourra se les foutre dans le cul

OM-OL : « Terriblement mauvais », l’arbitrage fait hurler à Lyon

Désolé pour la lucidité ... En même temps, s'en prendre au physique des gens c'est tellement petit. Qu'on puisse envisager que tu ais parfois raison sur le foot, ok, mais le physique, c'est typique des gens mal éduqués ! Les gens ne choisissent pas leur physique.

EdF : Un « crime contre le football » si Deschamps zappe Tolisso

T’as des diplômes d’entraîneurs pour dire qu’il y a meilleur que lui?

TV : Ligue1+ une chaîne pro-OM, les critiques fusent

Complotiste 🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading