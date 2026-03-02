Les meilleurs nageurs font svt partis du cercle nautique marseillais
Et le himbert prochain coup au lieu de se les foutre dans les oreilles les doigts il pourra se les foutre dans le cul
Désolé pour la lucidité ... En même temps, s'en prendre au physique des gens c'est tellement petit. Qu'on puisse envisager que tu ais parfois raison sur le foot, ok, mais le physique, c'est typique des gens mal éduqués ! Les gens ne choisissent pas leur physique.
T’as des diplômes d’entraîneurs pour dire qu’il y a meilleur que lui?
Complotiste 🤣🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
OM 3 - 2 OL 🗣️ @Ludo_Obraniak : « Cet été, il pourrait se passer un crime contre le football si Tolisso n'est pas pris en équipe de France. » #EDS #OMOL