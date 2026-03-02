Homme fort de l’OL cette saison, Corentin Tolisso a encore livré une performance formidable contre l’OM au Vélodrome. Buteur après 2 minutes et proche du doublé en seconde période, l’international français toque plus que jamais à la porte des Bleus avant la Coupe du monde.

Capitaine et leader incontesté de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso a parfaitement assumé son statut dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome. Le champion du monde 2018 a encore été dans tous les bons coups, ouvrant le score dès la 2e minute de jeu et tout proche d’inscrire un doublé en seconde période. Le joueur formé à l’OL avait encore trompé la vigilance de Rulli mais son but a été refusé pour un hors-jeu de seulement quelques millimètres, qui a d’ailleurs provoqué la furie du staff et des dirigeants lyonnais.

Avec cette nouvelle performance XXL, le milieu de terrain des Gones continue de mettre la pression sur Didier Deschamps à quelques mois de l’annonce de la liste de l’équipe de France pour la Coupe du monde comme l’a souligné Ludovic Obraniak dans L’Equipe du Soir après la rencontre. « Cet été, il pourrait se passer un crime contre le football si Tolisso n’est pas pris en équipe de France. Je suis désolé mais le niveau affiché, son intelligence de jeu, sa capacité à faire jouer les autres, à être décisif… Il aurait pu mettre un doublé, il est excellent dans tout ce qu’il fait » a d'abord lancé Ludovic Obraniak dans l'EDS avant de conclure.

Obraniak milite pour Tolisso au Mondial

« Il ne peut pas tout faire non plus, mais il éclaire le jeu, et dès qu’il est à l'avant-dernière passe, c’est superbe » a analysé l’ancien joueur de Lille, qui croise les doigts pour que Didier Deschamps convoque Corentin Tolisso à la Coupe du monde. Un scénario auquel les supporters de l’OL ont bien du mal à croire à présent puisque cela fait de nombreux mois que le capitaine lyonnais affiche ce niveau excellent, sans que le sélectionneur des Bleus ne juge utile de le convoquer pour autant. Une surprise reste néanmoins possible pour la Coupe du monde, dans un secteur de jeu où peu de joueurs sont finalement intouchables en équipe de France à l’exception de Manu Koné, d’Adrien Rabiot et d’Aurélien Tchouaméni.