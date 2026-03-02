OM : Pierre Ménès craint un régime XXL à Marseille

La victoire de l’OM face à l’OL dimanche relance le suspense pour le podium. Un soulagement pour les Phocéens, pour qui une qualification en Ligue des Champions est absolument vitale financièrement.

A cinq points du podium avant l’Olympico de dimanche, l’Olympique de Marseille a fait la très grosse opération de la 24e journée de Ligue 1 en battant l’Olympique Lyonnais. Le succès des hommes d’Habib Beye permet aux Phocéens de revenir à seulement deux points et de croire encore à une qualification directe en Ligue des Champions. Un objectif que l’OM doit absolument atteindre pour sa viabilité économique comme l’a souligné Pierre Ménès sur YouTube.

Pour l’ancien consultant de Canal+, les énormes investissements de Pablo Longoria au fil des dernières années placent Marseille dans une situation très fragile avec l’obligation d’accéder à la Ligue des Champions plusieurs années de suite, sans quoi la situation pourrait vite devenir catastrophique sur le plan financier.

« C’est une victoire qui change évidemment beaucoup de choses au classement. Marseille revient à deux points de l’OL et surtout Marseille reprend ses distances par rapport à Lille et Rennes qui avaient rejoint l’OM au classement. Il n’y a que 3 points d’avance pour l’OM, qui peut rattraper l’OL comme être rattrapé par les équipes derrière eux.

Pierre Ménès jette la pierre à Longoria

C’est en tout cas une victoire très importante car tout autre résultat qu’une victoire, justement à cause de ce classement, aurait probablement plongé Marseille dans des atermoiements. Car il est bien évident qu’avec les investissements financiers effectués par feu Pablo Longoria, Marseille doit obligatoirement être en Ligue des champions la saison prochaine » a analysé Pierre Ménès, convaincu que si l’OM ne parvient pas à se qualifier pour la C1, une énorme cure d’austérité sera alors mis en place dans la cité phocéenne. En grande partie à cause de Pablo Longoria, désormais ex-président du club olympien.