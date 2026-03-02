Ang : Igor Tudor déjà viré par Tottenham ?

Igor Tudor
Un peu moins de trois semaines après avoir été nommé entraîneur de Tottenham, Igor Tudor est déjà en danger. Les Spurs sont désormais à quatre points de la zone de relégation en Premier League.
Battu dimanche par Fulham (2-1), Tottenham est dans une situation de plus en plus critique au classement. Et même si Igor Tudor a chargé l'arbitre du match, le nouvel entraîneur des Spurs n'échappe pas aux critiques. Car l'ancien entraîneur de la Juventus et de l'Olympique de Marseille ne semble pas avoir les clés pour régler les soucis du club londonien, et en interne le constat d'échec serait déjà fait. Selon le média anglais Matchday Central, Igor Tudor pourrait même être viré un peu plus de deux semaines après sa nomination.
« Igor Tudor est sur le point d'être limogé quelques semaines seulement après avoir pris les rênes du Tottenham Hotspur FC. Ce ne serait pas la première fois que les Spurs prennent une décision hâtive. Nuno Espírito Santo a été nommé en juin 2021 et limogé en octobre, seulement quatre mois plus tard. Tottenham a besoin de résultats immédiats pour éviter de se rapprocher dangereusement de la zone de relégation, et la pression se fait déjà sentir », explique le média anglais alors que Tottenham recevra jeudi Crystal Palace dans un derby qui vaudra très cher.
