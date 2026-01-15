OM : Hadj Moussa s’éloigne à contrecœur

Considéré comme un potentiel concurrent pour Mason Greenwood, Anis Hadj Moussa intéresse l’Olympique de Marseille. L’ailier du Feyenoord se verrait bien rejoindre le club phocéen. Mais l’apparition d’autres courtisans complique sérieusement la tâche des Marseillais sur ce dossier.

L’Olympique de Marseille a débloqué son mercato . Grâce à la vente de Robinio Vaz à la Roma pour 25 millions d’euros (bonus compris), le vice-champion de France peut aborder son recrutement avec plus de sérénité. L’entraîneur Roberto De Zerbi a de réelles chances d’obtenir le meneur de jeu réclamé, ainsi qu’un ailier droit pour amener davantage de concurrence au poste de Mason Greenwood. C’est dans la quête de ce deuxième profil que la direction olympienne a coché le nom d’Anis Hadj Moussa (23 ans).

Le milieu offensif du Feyenoord, dont les relations avec son coach Robin van Persie restent tendues, est annoncé sur le départ cet hiver. Et selon le journaliste Sacha Tavolieri, le joueur formé au Racing Club de Lens a ouvert la porte à l’Olympique de Marseille. Sa signature chez le pensionnaire du Vélodrome n’est pourtant pas d’actualité si l’on en croit diverses informations. Sur son compte X, le spécialiste Ahmed Ragag affirme que l’agent d’Anis Hadj Moussa a récemment rencontré les dirigeants d’Al-Hilal (Arabie Saoudite). Et de son côté, Foot Mercato nous apprend que le représentant de l’ailier s’est également entretenu avec la direction de Chelsea.

Cet intérêt des Blues est appuyé par plusieurs sources, qui ajoutent que l’Olympique de Marseille n’a pas les moyens de financer cette opération. Sans donner de chiffres, un écart trop important entre les demandes du Feyenoord et les capacités financières des Marseillais est évoqué. A noter aussi que l’international algérien, qui vient de disputer la Coupe d’Afrique des Nations, ne serait plus si emballé à l’idée de changer de club à quelques mois du Mondial 2026.