L1 : Zabarnyi et deux Marseillais dans l'équipe type

Ligue 102 mars , 9:20
parCorentin Facy
L'équipe type de la 24e journée de Ligue 1 selon L'Equipe :
Gardien : Coudert (Brest)
Défenseurs : Abdulhamid (Lens), Zabarnyi (PSG), Ngoy (Lille), Mbow (PFC)
Milieux : Sangaré (Lens), Munetsi (PFC), Magnetti (Brest)
Attaquants : Paixao (OM), Dieng (Lorient) et Aubameyang (OM)
Classements cumulés depuis le début de la saison :
Meilleur joueur : Mamadou Sangaré (Lens)
Meilleur gardien : Robin Risser (Lens)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : RC Lens
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

