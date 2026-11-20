Si Bruno Genesio aime solliciter plusieurs jeunes pour renforcer son équipe, deux éléments très prometteurs sont toujours mis à l'écart, ce qui a le don d'étonner à l'OM.

Revenus à Marseille avec le moral gonflé à bloc en raison de leur nouvelle solide performance avec l’équipe de France U19, les Minots Antoine Valero et Milan Leccese ont bien compris que la porte de l’équipe première était toujours fermée. Alors que les derniers joueurs sollicités par leur sélection ont repris leur place, Bruno Genesio n’a pas pris les deux jeunes espoirs marseillais lors des dernières séances d’entrainement du groupe professionnel.

Genesio n'ouvre pas la porte

Les suiveurs de l’OM l’ont souligné, Valero et Leccese vont très certainement jouer avec la réserve marseillaise ce week-end, en National 2, pendant que l’OM recevra Le Mans ce dimanche soir pour essayer de s’approcher de la troisième marche du podium.

Bruno Genesio l’a déjà fait savoir, directement ou indirectement, il estime que les deux jeunes olympiens n’ont pas le niveau pour le groupe professionnel, malgré son utilisation de plusieurs autres éléments du centre de formation ces dernières semaines. Et surtout, l’absence permanente de Valero, alors que Moumbagna est écarté et que Maupay n’a pas le niveau, a le don de surprendre les supporters de l’OM, qui ne comprennent pas pourquoi le buteur marseillais n’a pas sa chance au plus haut niveau.

« Ça commence à devenir n'importe quoi cette histoire. Je veux pas être un oiseau de mauvaise augure mais les trois quarts de la sélection de l'équipe de France les joueurs jouent dans leur club », a déploré un supporter de l’OM qui aimerait visiblement que Bruno Genesio ouvre la porte à ces deux joueurs qui marchent fort à chaque fois qu’ils sont convoqués avec l’équipe de France de leur catégorie.

En attendant, Bruno Genesio ne bouge pas de sa position sur les cas Leccese et Valero, qui vont devoir se montrer patients pour essayer de gratter du temps de jeu chez les pros. Le mercato hivernal, et les possibles départs annoncés à l’OM, obligeront peut-être l’entraineur français à aller puiser encore plus loin dans son centre de formation.