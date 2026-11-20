C'est parti pour le match France-Espagne en Ligue des Nations, avec un Zinedine Zidane qui a prévenu tout le monde sur la façon d'aborder cette rencontre.

C’était le tirage à éviter pour l’équipe de France, mais aussi pour tous les autres premiers de groupe. La France affrontera l’Espagne au mois de mars, dans une revanche des deux défaites coûteuses de l’ère Deschamps, à l’Euro 2024 et à la Coupe du monde 2026. Deux énormes déceptions mais qui ont aussi permis de mesurer l’écart entre la Roja et les Bleus, en grande difficulté pour récupérer le ballon face au jeu espagnol.

C’est désormais avec Zinedine Zidane sur le banc de touche que la France va espérer inverser la tendance, en plus du match retour à domicile qui pourra compter sur l’ensemble des deux rencontres. Le sélectionneur national se voulait optimiste, tout en rappelant à quel point la formation championne du monde était au-dessus sur la planète football ces dernières années.

« Il ne s'agit pas d'une revanche de la demi-finale de la Coupe du monde mais d'une autre compétition avec un groupe nouveau. On savait qu'on allait tirer une équipe forte. Ce sera donc l'Espagne, le champion du monde en titre. On les connaît parfaitement mais l'observation a été faite sur leurs derniers matches et on va analyser tout ça avec mon staff. Pour aller loin dans une compétition, il faut, de toute façon, jouer et éliminer les meilleures équipes », a livré Zizou, bien placé pour savoir que l’Espagne peut se faire sortir, lui qui avait éliminé la Roja à la Coupe du monde 2006 dans un match où tout le monde voyait la France s’incliner.

En tout cas, même si le sélectionneur français a changé, ce sont deux sélections qui se connaissent très bien qui s’affronteront au mois de mars, avec tout de même forcément un esprit de revanche pour les Français.